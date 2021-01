La cúpula de l'exèrcit espanyol es vacuna sense que constés a la ministra de Defensa

Altres notícies que et poden interessar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat un informe al cap d'Estat Major de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Àngel Villarroya, després de conèixer que ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19, al costat d'altres alts càrrecs de l'exèrcit espanyol.Robles ha assegurat que no coneixia la informació fins que l'ha vist publicada en diversos mitjans de comunicació. Immediatament, ha demanat un informe a la cúpula de l'exèrcit per conèixer de forma detallada el protocol que s'ha seguit per establir les prioritats de vacunació dins el JEMAD.Fonts de l'Estat Major de Defensa han explicat a Europa Press que les forces armades compten amb el seva pròpia quota de vacunes dins el repartiment del Ministeri de Sanitat. Les mateixes fonts apunten que l'Estat Major va redactar un protocol que prioritza el personal sanitari, membres de les missions internacionals i la cadena de comandament seguint un criteri d'edat. Dins d'aquest tercer grup s'enquadraria tant el JEMAD com altres alts càrrecs militars.La de la cúpula de l'exèrcit no és l'única polèmica de les darreres hores sobre els protocols de vacunació. També ha aixecat polseguera la vacunació dels consellers de Salut de Ceut a i Múrcia. Aquest últim, Manuel Villegas, va haver de deixar el càrrec

