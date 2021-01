Aquestes són les afectacions a Rodalies per les obres a Sants

Els dies 29, 30 i 31 de gener Adif emprendrà el tram final de les obres del nou esquema de vies d'ample convencional a l'estació de Sants, que afectarà les vies 13 i 14. Amb el nou sistema es busca millorar la fluïdesa dels serveis de Rodalies, però mentre durin els treballs diverses línies de tren es veuran afectades.Les obres comportaran afectacions entre la nit del 28 de gener i la matinada de l'1 de febrer a les línies R2 sud i R2 nord de Rodalies i R11, R13, R14, R15, R16 i R17 de Regionals, segons informa Renfe.El passat 22 de desembre ja es va posar en servei el nou esquema de vies que circulen pel túnel de Plaça Catalunya i des d'aleshores els trens en direcció a l'Hospitalet de Llobregat (R4 sud, R1, R3 i R12 amb final d'estació) estacionen a les vies 7 i 8, mentre que en sentit invers ho fan a les línies 9 i 10.Durant el cap de setmana que ve, les principals afectacions a Rodalies es produiran el cap de setmana que ve a l'R2 sud i a l'R2 nord. En sentit sud, el divendres 29 de gener circularan dos trens per hora i sentit amb parada a totes les estacions amb un reforç les hores punta i al cap de setmana seran dos tens per hora i sentit amb parada a totes les estacions.En sentit nord, durant els tres dies els recorreguts començaran i finalitzaran al Prat de Llobregat i es reduirà l'oferta habitual. Als viatgers cap a l'aeroport se'ls encaminarà a la línia 9 Sud de metro.Als serveis regionals, l'R11 els dies 29, 30 i 31 de gener els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a l'Estació de França i els viatgers que vulguin adreçar-se al Passeig de Gràcia o a Sants ho hauran de fer en Rodalies o en metro des del Clot.A les línies R13, R14, R15, R16 i R17, el divendres 29 hi haurà un trem per hora i sentit entre Barcelona i Tarragona i la resta de serveis iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Vicenç de Calders, des d'on es podrà enllaçar amb l'R2 sud i l'R4 sud.Ara, es treballarà en les vies 13 i 14, que quedaran fora de servei de forma consecutiva durant aquests dies per dur-hi a terme l'adaptació de la catenària, del muntatge de via, dels desviaments i canvis d'agulla, entre d'altres.La darrera fase de les obres es preveu que finalitzi la nit de l'1 al 2 de febrer i la matinada de l'1 de març, quan ja es donaran per acabats tots els treballs. ​D'aquesta manera, les línies que circulin pel túnel del Passeig de Gràcia en sentit nord estacionaran a les vies 13 i 14 i les que ho facin en sentit sud a les vies 11 i 12.

