Cifuentes diu al jutge que no té còpia del treball del màster i que el va lliurar en un acte informal

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes ha declarat aquest divendres davant del jutge pel cas del seu màster. Cifuentes ha dit que "no té els papers" del treball final que va fer al postgrau de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid i ha assegurat que va actuar "de bona fe" donant per bona l'acta que va rebre de la secretaria del rectorat, sense saber que hi havia una signatura falsificada.L'exdirigent popular, que va abandonar la política l'abril del 2018 després que sortissin a la llum imatges seves robant una crema en un supermercat, s'enfronta a una pena de tres anys i tres mesos de presó per un presumpte delicte de falsedat documental de l'acta sobre la defensa del treball de final de màster. Ahir, el jutge va arxivar la querella contra els periodistes de eldiario.es que van destapar el cas.La Fiscalia, representada per Pilar Santos, considera que Cifuentes és la inductora de la falsificació d'una acta amb el coneixement que acreditava una defensa del treball "que mai es va produir", i que la va exhibir als mitjans i xarxes socials per "evitar les nefastes conseqüències polítiques a que podia enfrontar-se". A banda de Ciufuentes també es jutja l'aleshores professora de la URJC Cecilia Rosado i l'exassessora de la conselleria d'Educació de Madrid, María Teresa Feito.En la seva declaració, Cifuentes ha dit que només va entregar el treball en un acte "informal" i ha reconegut que ni tan sols el va llegir, perquè només va parlar de les línies generals i de la bibliografia. "No vaig defensar el treball, només el vaig entregar", ha dit l'expresidenta madrilenya. I ha afegit que l'acta no era de la defensa del treball, sinó del tribunal que l'havia d'avaluar.

