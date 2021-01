Quins seran els següents grups de població en vacunar-se?

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat ha detallat que, després dels residents i personal de residències i dels sanitaris de primera línia, en el grup 3 del pla de vacunació es prioritzarà al personal de l'àmbit hospitalari i d'atenció primària tenint en compte el risc d'exposició i la utilització de mesures adequades. En altres àmbits també formen part del grup el personal d'odontologia, higiene dental i altre personal sanitari que atén pacients sense mascareta i durant un temps superior a 15 minuts.El personal sanitari que no s'inclogui en la primera etapa de vacunació ho podrà fer en la segona de forma prioritària, dins les categories que recullen al personal essencial. Es podrà posposar la vacunació de sanitaris que hagin passat la Covid-19 fins que passin sis mesos des de la data de diagnòstic, preferentment quan tinguin menys de 55 anys.La instrucció de Sanitat és continuar vacunant les persones de la primera etapa: residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones grans i d'atenció a grans dependents (grup 1), personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari (grup 2), altre personal sanitari i sociosanitari (grup 3) i persones considerades grans dependents no institucionalitzades (grup 4). El primer grup de la segona fase del pla de vacunació serà el de majors de 80 anys (grup 5).El document fet públic aquest divendres apunta que se'ls començarà a vacunar "en el menor termini de temps possible i en funció de la disponibilitat de dosis de vacunes". Sanitat justifica continuar amb els majors de 80 anys perquè "la població gran és la que té un major risc d'hospitalització i mort, sent més elevats a mesura que l'edat és més elevada".Segons dades de l'INE, hi ha més de 2,8 milions de persones de més de 80 anys a Espanya, el 6% de la població. El nombre de majors de 80 anys a vacunar serà inferior perquè algunes persones d'aquest grup d'edat poden haver estat vacunades en la primera etapa perquè formen part dels grups 1 i 4.

