La CCMA ratifica que Junts i Vox són «grups polítics significatius» i els donarà cobertura pel 14-F

El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va aprovar dijous el seu pla de cobertura per les eleccions del 14 de febrer. Tal com va explicar NacióDigital , els mitjans públics han buscat una fórmula que donarà presència significativa a Junts per Catalunya però també a Vox a TV3 i Catalunya Ràdio malgrat que no tenen drets electorals fruit de la seva manca de representació parlamentària. Els drets electorals que Junts per Catalunya va obtenir gràcies al seu resultat el 21-D són del PDECat ja que l'aleshores coalició era propietat seva i de l'extinta CDC. La fórmula triada per donar-los entrada ha estat la de considerar-los "grups polítics significatius".La consideració de "grups polítics significatius" per la incidència del partit de Puigdemont i la formació ultradretana té a veure amb el criteri periodístic, però s'empara en una resolució de la Junta Electoral Central de 2015 Vox, que té presència com a tal al Parlament Europeu i al Congrés, hi encaixa a la perfecció i la inclusió de Junts, malgrat la seva potent projecció electoral, pot generar algun dubte que, en tot cas, haurà de resoldre la Junta Electoral Central si hi ha alguna impugnació. A les anteriors eleccions espanyoles es va donar també aquesta consideració a la CUP, que tenia presència al Parlament de Catalunya.A més de la circular de la JEC el pla de cobertura, al que ha tingut accés, apel·la a resolucions del Síndic de Greuges i el Parlament per evitar una cobertura estricta amb blocs electorals -informar per ordre de representació parlamentària i amb minutatge- contra la que s'han manifestat les redaccions i col·lectius professionals.El pla de cobertura inclou la presència als informatius de TV3 i Catalunya Ràdio i als mitjans digitals i els debats i les entrevistes que faran Els Matins de TV3 i El Matí de Catalunya Ràdio. Hi haurà, a més i abans de començar la campanya, una foto de candidats amb els partits amb representació, Junts i els ultres. El debat de TV3 serà el 9 de febrer en cas que es mantingui la data de les eleccions i hi seran els representants de Cs, ERC, PDECat, PSC, PP, comuns, CUP, Junts i Vox.L'acord es va prendre de forma unànime al consell, que presideix en funcions Núria Llorach, proposada al seu dia com a consellera per CiU i ara ubicada en l'entorn de Junts. També hi van donar suport Antoni Pemán, que va ser proposat per Unió, Rita Marzoa, promoguda per ERC, i el veterà Armand Querol, proposat pel PP. Tots ells tenen el mandat caducat fa dos anys -i de fet dels sis consellers que hi havia només en queden quatre- però la incapacitat dels grups parlamentaris per acordar la renovació els manté en funcions.

