VÍDEOS El fort vent arrenca la bandera espanyola de l'Ajuntament de Sabadell

Així és com el vent s'ha endut la bandera d'Espanya de l'Ajuntament de Sabadell😂😂

Poesia! https://t.co/qHW6gZGS5W pic.twitter.com/qUcWU0yw5G — Cesc🎗 (@cesc239) January 22, 2021





Adéu Espanya, i adéu Sabadell... 😅 💪💪 — Isaac Albert (@isaacalbert) January 22, 2021

A veure, si com a terrassenc has de reconèixer que a Sabadell s'ho curren, és diu i punt. pic.twitter.com/p9ryaIDNzQ — Risto Minyons (@RistoMinyons) January 22, 2021

Em passen això per WhatsApp. Diuen que és Sabadell.



No saben res, aquests de Sabadell! Tot per donar enveja a Terrassa. Segur. 😂😂😂#NaturaSàbia pic.twitter.com/0ZWnP4l8mo — Albert Jaime (@AlbertJaimeC) January 22, 2021

Sabadell per fi assumeix que és un barri de Terrassa pic.twitter.com/6hL3wde4V2 — Mercè Espasa Cárdenas (@mespasacardenas) January 22, 2021

Però Sabadell també ha caigut! Ara vindrem a posar la de Terrassa per colonitzar el barri del sud🤣 — Oriol I A (@Oriol82) January 22, 2021

La tempesta de pluja i fort vent que ha assetjat Catalunya aquest divendres al matí ha fet estralls a moltes comarques. Han caigut desenes d'arbres i han voltat teulades. Els aiguats també han deixat imatges espectaculars -com les enregistrades a Lleida i Tarragona d'un immens núvol en forma d'arc- o curioses, com és el cas de Sabadell.Les ratxes a la cocapital del Vallès Occidental han superat els 70 km/h. En una d'elles, la bandera espanyola ha sortit volant. El vent també ha arrencat la municipal de Sabadell. La senyera i l'europea han aguantat les estravades.Els comentaris a la xarxa no s'han fet esperar i són molts els que fan mofa i riuen. De fet el mateix exalcalde de la ciutat i actual delegat de la Generalitat, Juli Fernández, ha piulat "la naturalesa és sàvia".Com que el vent ha arrencat també la bandera de Sabadell alguns usuaris, com el líder d'ERC a Terrassa han aprofitat l'avinentesa per acomiadar-se de l'estat espanyol però també de l'eterna rival cocapital. En la mateixa línia s'ha expressat un membre de la colla castellera dels Minyons de Terrassa. "Si com a terrassenc has de reconèixer que a Sabadell s'ho curren, es diu i punt".

