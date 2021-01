El salari dels directius catalans va créixer el triple que el dels empleats el 2020

Els salaris van créixer el 2020 molt més entre els directius que entre els seus empleats, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Així ho assenyala un informe d'Icsa i l'escola de negocis Eada presentat aquest divendres, segons el qual un directiu cobra, de mitjana, 88.450 euros a Catalunya i 86.257 a l'Estat, mentre que els empleats reben 24.323 euros a Catalunya i 23.531 al conjunt de l'Estat. Pel que fa als càrrecs intermitjos, perceben a Catalunya 44.105 euros i, a l'Estat, 43.056, de mitjana.Això comporta que el salari mitjà dels directius catalans sigui ara 1.756 euros superior al del 2019, mentre que, en el cas dels empleats, l'augment és de 546 euros, tres cops menys. En el cas dels càrrecs intermitjos, l'increment és encara menor, de 203 euros. A nivell estatal, l'evolució ha estat encara més divergent, amb un increment més de cinc cops superior en els directius respecte els empleats, amb augments de 1.484 i 282 euros, respectivament, i de 127 euros en el cas dels càrrecs intermitjos.En tot cas, aquestes xifres no incorporen tot l'impacte de la pandèmia, ja que la recollida de dades va tenir lloc entre juliol de 2019 i de 2020, motiu pel qual no es podran conèixer exactament els canvis causats durant el coronavirus, com a mínim, fins l'estudi de l'any vinent. L'informe "Evolució salarial 2007-2020" inclou més de 80.000 dades recollides de diverses plataformes web i en enquestes a empreses.Ernesto Poveda, economista i president d'Icsa, i Jordi Assens, professor d'estratègia d'Eada, han destacat en roda de premsa que, en general, els salaris han crescut poc els darrers anys, tot i que ho han fet per sobre de la inflació. Ara bé, han incrementat més el poder adquisitiu els directius i els càrrecs intermitjos que els empleats, atès que els primers i segons han augmentat el sou, des del 2007, 8,85 punts i 7,01 punts per sobre de l'IPC, respectivament, mentre que els empleats ho han fet només en 3,43 punts."No estem avançant cap a una certa equitat socialment acceptable i a un equilibri entre rendes salarials i de capital", han apuntat els autors de l'estudi, i han reclamat canviar de model i avançar cap a alguns "que siguin avançats, intel·ligents i que donin una nova perspectiva de major motivació i retenció de talent". En aquest sentit, aposten per buscar fórmules per retenir talent i, alertant del possible augment de l'atur, sobretot entre la gent, avisen: "Formem la gent jove per tenir-la a casa o per ser becaris sense retribució".La diferència, apunten, "creix entre directius i empleats", però encara podria fer-ho més si es tingués en compte els aturats o els treballadors temporals o a temps parcial, ja que, en l'estudi, només s'incorporen els salaris d'empleats fixes a temps complet. "Una societat menys igualitària és objectivament pitjor", lamenten, i argumenten que la tecnologia fa perdre valor a determinats oficis manuals i que una opció seria lligar les retribucions "d'acord amb contribució i sostenibilitat" i no tant amb la inflació.A nivell de sectors, els directius que cobren més són els del sector de la banca i les assegurances (91.332 euros, de mitjana) i els que menys, els de l'àrea de turisme i comerç (72.580 euros). Pel que fa als empleats, els majors salaris són a la indústria (27.818 euros) i els que menys, també els del comerç i turisme (17.129 euros). També ingressen més els directius de la gran empresa (109.396 euros) que els de la petita (67.047 euros), igual que els empleats (29.821 a la gran empresa i 21.448 a la petita). Els increments retributius també són superiors a la gran empresa.

