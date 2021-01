Selena Gómez descobreix el pa amb tomàquet i al·lucina: «És una bogeria»

selena gomez probando por primera vez el pà amb tomàquet i pernil pic.twitter.com/OI6CRf9k8d — nil (@niloelrio) January 21, 2021

Selena Gómez ha provocat un gran rebombori entre els usuaris catalans de les xarxes socials després de quedar impactada amb el descobriment del pa amb tomàquet.L'artista protagonitza el programa de cuina Selena + Chef a la plataforma HBO, en el qual aprèn a cuinar seguint les instruccions de xefs reconeguts. En l'episodi d'aquest dijous, Selena Gómez es va posar a les ordres del popular cuiner asturià José Andrés.El xef va explicar-li a la cantant com fer pa amb tomàquet i pernil i la va aplaudir: "És com si fossis catalana, com si haguessis nascut a Barcelona". Ella el va anar seguint pas per pas i va quedar impressionada: "És una bogeria, molt bo!", va exclamar des de l'ànima en provar el resultat final.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor