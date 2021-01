VÍDEOS i FOTOS L'espectacular núvol en forma d'arc que ha irromput a Catalunya

El cel de Catalunya presentava aquest divendres al matí un aspecte impressionant. Fosc, tenebrós. Una línia de tempestes, algunes d'elles acompanyades de calamarsa, ha creuat el país des de Ponent. L'episodi del temporal, batejat com a Hortènsia, ha provocat estralls en diverses comarques -a l'àrea metropolitana de Barcelona, els Bombers han atès 135 avisos-. A Lleida i Tarragona, però, els aiguats també han permès presenciar una estampa realment espectacular: el pas d'un núvol en forma d'arc.Es coneix com a cumulonimbus arcus i és un dels fenòmens més buscats pels caçadors de tempestes. Tal com es pot veure en les imatges que hi ha a continuació, compartides per usuaris a les xarxes socials, és un impactant espectacle meteorològic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor