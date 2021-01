Ciutadans dona per fet que facilitaria la investidura d'Illa

Carlos Carrizosa ha donat per fet aquest divendres que Ciutadans facilitaria la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Ho ha dit en relació a l'enquesta del CIS que apunta a una possible victòria del PSC . "No hi ha dubte de la posició de Ciutadans. Sempre hem estat al costat del constitucionalisme", ha dit, per després recordar que PSC i PP van ser els qui van rebutjar una coalició electoral conjunta. En aquest sentit, ha refermat que el seu partit sempre garantirà un govern constitucionalista en el què estigui Ciutadans i "faci realment canviar les coses a Catalunya".Tot i així, ha insistit que la voluntat del PSC és fer un tripartit amb els "separatistes", en referència a ERC. En aquest sentit, ha acusat els partits sobiranistes i el PSC d'haver propiciat la confusió entorn la data de les eleccions i moure's per càlculs electoralistes. Ha atacat alhora Illa per actuar, segone ell, com a candidat del PSC i d'incórrer en un conflicte d'interessos.Preguntat per si dimitiria en cas que Ciutadans perdi més de la meitat dels seus escons, ha assegurat que no s'ho planteja. El candidat taronja ha assegurat que en aquests moments només pensa en "guanyar" les eleccions, siguin en la data que siguin, per garantir un altre govern que "reconstrueixi Catalunya". Ha subratllat que estan preparats per concórrer a les eleccions si són finalment el 14-F.El partit taronja va reclamar al Govern que fes un nou decret per una nova convocatòria electoral, però després que l'executiu català hagi descartat per ara aquesta opció , Carrizosa diu que ara que ja no demanaran res més en aquest sentit i assumeix que "no hi ha cap altra opció" que acatar els tribunals i fer les eleccions el 14 de febrer. En aquest escenari, Carrizosa ha exigit que, ara que hi ha una resolució judicial, el Govern s'ha de preocupar de garantir que el 14-F els ciutadans podran anar a votar amb tranquil·litat.

