Meritxell Serret substituirà Bernat Solé com a número dos d'ERC a Lleida

L'exconsellera exiliada a Brussel·les i delegada de la Generalitat davant de la Unió Europea, Meritxell Serret, serà la número dos de la candidatura d'ERC per Lleida. Ocuparà el lloc en substitució del conseller Bernat Solé, a qui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat a un un any d'inhabilitació i una multa de 16.800 euros per participar de l'1-O. Solé presentarà recurs i continuarà com a conseller fins que la sentència sigui ferma. Amb tot, el partit va advertir aquest dijous que la condemna sí que condicionava la seva elegibilitat als comicis.En un comunicat enviat pel partit just després d'entrar la modificació de la llista a la Junts Electoral, els republicans han denunciat la "interferència" de la justícia espanyola en el procés català i, en concret, en la seva candidatura. "La repressió no ens atura, ens esperona", afirmen tot subratllant que Serret és també víctima de la repressió de l'Estat. "L'Estat vol utilitzar la repressió per apartar una generació sencera de dirigents polítics que són els que han portat més lluny el país en l’objectiu de la independència", han lamentat.Situant Serret de número dos, el partit destaca que la candidatura per Lleida serà l'única que està encapçalada per tres dones: Marta Vilalta, Meritxell Serret i Jordina Freixanet. Miquel Pueyo, el paer en cap de Lleida, tancarà la llista en el número 15, el lloc que fins ara ocupava Serret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor