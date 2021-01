Mor Trina Milán, antropòloga i pionera en innovació digital

És una pèrdua molt sentida. Quin greu! La @trinamilan va ser pionera persistent d'un món que, a Catalunya, es va fer gran, entenedor i millor gràcies a gent com ella. La trobarem molt a faltar. Tot el meu condol a la família i als amics. Descansi en pau. https://t.co/JauUOJpZH2 — Carles Puigdemont (@KRLS) January 22, 2021

Trina Milán, pionera en la innovació digital, ha mort als 60 anys per un càncer detectat el 2019. Milán va estudiar Antropologia, a més d'Història Contemporània i Filologia Catalana. Amb l'arribada de les xarxes socials va esdevenir ràpidament referent en l'esfera catalana i ben aviat va integrar-les a la seva vida professional, tant a nivell educatiu com en l'empresa privada.També va presidir l'entitat STIC.CAT, que va organitzar els Premis Blocs Catalunya entre d'altres activitats de foment del català a la xarxa. Va ser articulista a NacióDigital, així com també membre del consell editorial del diari, i col·laboradora en diversos mitjans digitals, i sempre va fomentar la innovació principalment en el sector educatiu.La xarxa s'ha omplert de missatges lamentant la mort de Milán. Entre ells, el de Carles Puigdemont, que ha assegurat tractar-se d'una pèrdua "molt sentida". L'expresident ha assegurat que "va ser pionera persistent d'un món que, a Catalunya, es va fer gran, entenedor i millor gràcies a gent com ella".

