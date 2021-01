Rovira dona per fet el 14-F i crida l'independentisme a «organitzar-se»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha donat per fet que les eleccions seran el 14 de febrer fruit d'una "operació d'Estat" i ha fet una crida a l'independentisme a "organitzar-se" malgrat que els comicis s'hagin de celebrar en condicions adverses. "Haurem d'aconseguir que la gent guanyi confiança i garantir que la gent voti amb seguretat. Tenim experiència en votar en condicions de por", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio Rovira ha insistit que des del Govern s'ha fet una feina "impecable" per endarrerir les eleccions, però ha argumentat que caldrà "assumir" que "no hi ha alternativa" a votar el pròxim 14 de febrer. En aquest sentit, s'ha mostrat confiada que Catalunya està "apoderada" i té "capacitat crítica", motiu pel qual considera que sabrà detectar que el candidat del PSC, Salvador Illa, és "el pitjor ministre de Sanitat de la Unió Europea".La número dos d'ERC ha subratllat que és un "contrasentit" que s'atiï la sospita que ERC pretén fer un acord de Govern amb el PSC i ho ha atribuït a una "campanya de desgast buida de contingut" atiada per Junts. Precisament, ha dit, l'objectiu dels republicans és esdevenir l'alternativa als socialistes i ha recordat que els han aconseguit guanyar a dues eleccions espanyoles i a les municipals i desbancar-los d'alcaldies com Lleida i Tarragona mentre JxCat ha apostat per "l'estratègia contrària" i ha pactat amb ells a la Diputació de Barcelona.Amb tot, Rovira ha defensat que el diàleg i la taula forjada durant la negociació de la investidura de Pedro Sánchez serà necessària un cop passades les eleccions per defensar l'amnistia i encarrilar una sortida al conflicte polític. "Dialogar no significa renunciar. Per què tant de complex per seure en una taula amb el govern espanyol? No hem renunciat als objectius polítics i no ens trairem", ha plantejat. Sota el seu criteri, falta que l'independentisme comparteixi "la digestió" de l'octubre del 2017 i generar confiança."Volem un Govern fort que entengui que quan pren una decisió és una decisió solidaria, de tot el Govern", ha assegurat tot fent referència al xoc entre els dos socis de l'executiu. ERC, ha dit, vol assumir totes les responsabilitats al capdavant de la Generalitat i, des d'aquest punt de vista, s'ha mostrat "satisfeta" amb el suport als pressupostos generals de l'Estat com a un "instrument més" per ajudar la ciutadania.

