Torra demana un confinament domiciliari a Catalunya

"Demano als governs i als patits que posin damunt la taula un confinament domiciliari i la restricció absoluta de la mobilitat fora dels serveis essencials". Aquesta és la petició que fa l'expresident de la Generalitat Quim Torra. En un comunicat difós aquest divendres al matí, qualifica de "gravíssima" la situació de la pandèmia a Catalunya i reclama "no esperar ni un dia més" a aplicar mesures "més valentes i severes".Torra parla des de la seva pròpia experiència al capdavant del Govern i ressalta que "ara no és moment de distreure's amb curses i batalles electoralistes". "És molt millor una aturada dràstica i total que afecti a tothom que no pas una lenta agonia que perjudica sempre els mateixos sectors", argumenta.Segons l'expresident, "no hi ha temps" per "especular ni cercar rèdits" electorals mentre la pandèmia del coronavirus "avança sense aturador i sega moltes vides cada dia".

