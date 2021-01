Clara Prats augura «les dues setmanes més complicades» des del març

Altres notícies que et poden interessar

La investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Clara Prats augura que les properes dues setmanes seran les "més complicades des del març" des del punt de vista assistencial. Prats afirma que el pic d'ocupació a les UCI es podria produir "a finals de la primera setmana o la segona setmana de febrer".La investigadora, això sí, reconeix un primer indicador positiu aquesta setmana, la davallada de casos, però recorda que és incipient i que encara falta que aquesta tendència arribi a les hospitalitzacions, més tard a les UCI i posteriorment a les morts. "Caldria consolidar la tendència i no tenir ensurts", ha dit a Catalunya Ràdio aquest divendres al matí.Prats també alerta dels efectes que pugui tenir la variant britànica. "No sabem si pot emergir en quatre dies o en quatre setmanes", diu. Explica que això serà clau per veure quin efecte pot tenir. La investigadora espera que "es retardi al màxim possible" i defensa que la millor manera d'evitar l'expansió d'aquesta variant és continuar limitant els contagis.Per últim, assenyala que la situació actual s'explica en part per haver trigat a prendre mesures, però també destaca que després de Nadal no s'ha vist una situació completament descontrolada perquè la gent va tendir "a mínims".

