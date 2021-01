El PDECat fitxa l'exassessora de Pedro Sánchez

Els partits ja tenen a punt les seves maquinàries electorals. Tots recorren a agències de publicitat, experts en imatge i màrqueting electoral. I també en experts en comunicació política, una professió que ha proliferat en els darrers anys i que va més enllà del cap de premsa tradicional, i incideix molt en el missatge polític i la forma d'explicar-lo. El PDECat va contractar fa uns mesos una agència de Barcelona, però ha canviat d'estratègia i ara ha optat per una experta en comunicació política. Es tracta de Verònica Fumanal.La nova incorporació té la missió d'ajudar en campanya a Àngels Chacón, que lluita per fer-se un lloc com a factor d'equilibri entre Junts i ERC. Fumanal, que ha fet la seva carrera a cavall entre Barcelona i Madrid, i que presideix l'Associació de Comunicació Política. Fumanal, que participa en espais d'opinió televisius, havia assessorat Ciutadans i el PSC de Pere Navarro, i ara ho farà amb el PDECat.Va saltar a la fama com a assessora de Pedro Sánchez en la seva etapa a l'oposició, i en el camí fins a la tornada a la direcció del PSOE i la moció de censura. Des d'aleshores va per lliure i ara ha tornat a la política catalana.Fumanal té com a mà dreta Rodolfo Irago, un històric de la Ser, que també ha participat en algunes tertúlies als mitjans catalans i que havia estat cap de premsa d’Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahir van acompanyar Àngels Chacón en trobades amb periodistes de a Madrid.

