Sanitat preveu que la soca britànica podria dominar fins al 50% dels contagis al març

El coordinador de l'estratègia de la covid-19 a l'estat espanyol ha assegurat aquest dijous que s'han pres mesures per evitar que es dissemini aquesta variant del coronavirus més transmissible, com més seqüenciació genòmica del virus. Amb tot, Simón ha explicat que podria acabar sent la soca dominant en les pròximes setmanes, tot i que caldrà veure altres factors, com per exemple si apareixen noves variants del virus.Sobre la vacunació, el govern espanyol ha reiterat que espera poder complir l'objectiu europeu que el 80% de població a residències, professionals sanitaris i grans dependents estigui vacunada el març i el 70% de la població, a l'estiu. Sanitat confia que s'incrementi el nombre de dosis que rep l'estat espanyol a mesura que es vagin aprovant les noves vacunes.Tot i que la corba epidèmia es podria trobar en un punt d'inflexió, Simón ha advertit que la pressió al sistema sanitari és molt alta. A l'estat espanyol, el 21% de les persones ingressades als hospitals ho són per la Covid-19 i el 36% dels pacients de les UCI. En algunes comunitats, aquest percentatge és encara més elevat, com el cas de Catalunya, on els pacients crítics a causa del coronavirus són més del 50%.El director del CCAES ha exposat que la letalitat del virus se situa ara en el 0,94%, una de les més baixes observades durant la pandèmia, similar a la del maig i juny. En el conjunt de la pandèmia se situa en el 2,2%, una de les més baixes a escala europea. La capacitat de diagnòstic a l'estat espanyol es troba al màxim des de l'inici de la pandèmia, amb més de 3.000 proves diagnòstiques per cada 100.000 habitants a la setmana.Sobre el debat obert en els darrers dies de les mascaretes, després que països com Alemanya hagin decretat l'obligatorietat de les FFP2 en comerços i transport públic, el director del CCAES creu que tant aquestes com les quirúrgiques i les higièniques que compleixen la normativa UNE són suficients si tothom les porta. L'important, ha dit, és l'efecte conjunt de la mesura. Amb tot, ha recordat que en determinades situacions de més risc sí que es recomana utilitzar les mascaretes que més protegeixen i que, en qualsevol cas, les mesures estan permanentment en estudi.