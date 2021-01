La UE acorda ampliar l'ús de tests d'antígens

Altres notícies que et poden interessar

El Consell Europeu ha aprovat aquest dijous enfortir l'ús de test antígens en tots els països membres. Els països membres també es reconeixeran mútuament els resultats de les proves per diagnosticar Covid-19.Segons exposa el Consell Europeu en un comunicat, l'objectiu de les dues mesures és "mitigar" l'expansió del virus i també contribuir al "bon funcionament del mercat interior". El reconeixement mutu dels diagnòstics de Covid-19, ha de permetre facilitar la mobilitat dels ciutadans entre els estats membres.L'acord del Consell Europeu també estableix que els països participaran en un procés de compartició de dades estandaritzades a través d'una plataforma digital i desenvoluparan una llista comuna de tests ràpids d'antígens per fer extensiu el seu ús. També s'establiran en quins casos ha de ser prioritari l'ús de tests ràpids.El Consell Europeu també té la vista posada en les mutacions del virus i adverteix que la llista compartida de test d'antígens fiables haurà de ser prou "flexible" per afegir-ne o eliminar-ne en funció de la seva eficàcia davant noves variants de la Covid-19.

