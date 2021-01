El sindicat de manters arriba a un acord amb l'Ajuntament per deixar els locals ocupats del Raval

El Sindicat de Manters ha arribat a un acord amb l'Ajuntament de Barcelona i amb la Cooperativa Som per deixar els locals ocupats del Raval. El consistori cedirà l'ús d'un local a la Zona Franca perquè continuï el Taller Social de Top Manta, segons han explicat en un comunicat els propis manters.També han indicat que una de les veïnes de l'entitat de migrants la Caracola tindrà una pensió temporal fins que es faci efectiva la seva residència efectiva en un pis de protecció oficial. D'altra banda, la Cooperativa Som s'ha compromès a donar 43.000 euros, 38.000 per a residents dels locals i 5.000 per a la cuina solidària del taller Top Manta. La Caracola i l'Espai de l'Immigrant també deixen els locals.Aquesta última entitat ha criticat que el Sindicat de Manters hagi acceptat els diners de Som. La cooperativa té un acord de precompra dels locals amb Criteria, que n'és la propietària actual.L'Ajuntament proporcionarà a un altre ocupant i a la seva família una pensió fins que obtingui un contracte laboral.

