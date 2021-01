Bill Gates vol bloquejar el sol per frenar el canvi climàtic: així és el projecte que finança

El magnat i filantrop Bill Gates finança un projecte per intentar tapar el Sol i que així es refredi la Terra, evitant els efectes del canvi climàtic. Segons explica la revista Forbes, el multimilionari ha invertit una immensa fortuna en aquest projecte tecnològic impulsat per científics de la Universitat de Harvard. La intenció és clara: enviar part de la llum solar fora de l'atmosfera i rebaixar els graus centígrads del nostre planeta.El projecte duu el nom d'SCoPex (per les seves sigles en anglès), i es tradueix com a Experiment de Pertorbació Controlada Estratosfèrica. Gràcies a la composició del carbonat de calci, que permet reflectir la llum solar, els científics redueixen aquest mineral en pols i el llancen a l'atmosfera, creant una capa reflectora. Tot i això, el projecte no només presenta avantatges i està en el punt de mira del món ecologista i d'altres científics.La seva major controvèrsia és que l'experiment pot ser rebut per les grans indústries com un nou ventall per seguir contaminant l'atmosfera, sense conseqüències directes en la temperatura de la Terra. Els ecologistes, a part de considerar un perill aquesta possibilitat, també assenyalen que el projecte pot derivar en canvis atmosfèrics i climàtics antinaturals (com precisament ho fa l'efecte hivernacle generat per la humanitat).Aquesta tecnologia en la qual hi ha destinat una fortuna Bill Gates no és nova i ja ha generat un intens debat entre la comunitat científica i ecologista en els últims anys. La novetat és que el fundador de Microsoft hagi decidit finançar aquest projecte, en la seva clara posició per revertir els efectes del canvi climàtic i salvar el planeta.

