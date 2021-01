El Govern descarta, per ara, elaborar un nou decret i fixar una nova data de les eleccions

Ni elaborar un nou decret ni fixar una altra data. La intenció del Govern és defensar "fins al final" que les eleccions s'han de celebrar el 30 de maig. Almenys per ara, a l'espera de quina és la decisió final del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Les eleccions s'han de poder fer sense por", ha assegurat la consellera de Justícia, Ester Capella, que ha subratllat que l'executiu ha "posposat" i no "anul·lat" els comicis com ho van fer el País Basc i Galícia l'any passat en plena pandèmia i que, per tant, el decret ha de ser considerat vàlid.Capella ha posat l'accent en què les al·legacions presentades sostenen que el decret per endarrerir els comicis està fonamentat en tres informes sobre l'evolució epidemiològica, els efectes sobre la qualitat democràtica i el marc jurídic. No hi ha, per tant, cap intenció d'elaborar un altre decret per subsanar les possibles llacunes fins que el TSJC no es pronunciï. Arribat el moment, ha precisat Capella, es valorarà què fer en cas que el tribunal mantingui de forma definitiva el 14-F després d'analitzar l'argumentació. Sí que ha assegurat que no es negociarà una nova data perquè la del 30 de maig ja va ser validada per la majoria dels partits, a excepció del PSC.Amb tot, la consellera ha subratllat com de lesiu seria que el TSJC resolgués definitivament un cop ja arrencada la campanya electoral. Ha xifrat en 30 milions el cost que té per a la Generalitat posar en marxa el procés electoral i ha advertit que el vot per correu comença a comptar des del 25 de gener, amb la qual cosa si finalment les eleccions no són el 14-F hi hauria uns 100.000 vots que podrien acabar "a les escombraries"."El calendari és incert i la campanya pot quedar interrompuda i que es faci campanya per no res. Fem una crida al sentit comú", ha insistit la consellera, que ha detallat que la finalitat del Govern és "protegir la salut" i que es blindi la "qualitat democràtica" amb unes eleccions siguin "lliures" i sense un component dissuasori com la "por". En tot cas, si efectivament els comicis són el 14 de febrer, ha assegurat que l'executiu fomentarà la participació i posarà tots els mitjans perquè es pugui votar "amb totes les condicions de salut".

