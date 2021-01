Rosalía i Billie Eilish rebenten internet amb l'estrena de la cançó «Lo Vas a Olvidar»

lo vas a olvidar.

the new single from @billieeilish and @rosalia as featured in part two: jules is out now: https://t.co/TTXC6Qvp5J



stream the special episode early tomorrow at 9pm et/6pm pt on @hbomax. pic.twitter.com/az58n7Us6s — euphoria (@euphoriaHBO) January 21, 2021

Rosalía segueix trencant els esquemes de la indústria musical. Després de l'èxit del disc El Mal Querer, recollir desenes de premis, les col·laboracions amb artistes com Ozuna, J Balvin, Sech, The Weeknd entre d'altres, la catalana ha rebentat internet aquest dijous amb el seu nou single: Lo Vas a Olvidar.La cançó arriba amb la col·laboració de Billie Eilish, una de les artistes més famoses del planeta, guanyadora de premis Grammy i amb només 19 anys, una de les estrelles dels Estats Units. Pocs minuts després de publicar-se, el tema acumulava ja centenars milers de reproduccions.Les dues artistes canten en anglès i en castellà, sent una sorpresa per part d'Eilish. Aquest nou tema s'emmarca en l'estrena de la nova temporada de la sèrie Euphoria, d'HBO, un dels èxits absoluts de les plataformes en la seva primera entrega de capítols. El seu creador Barry Levinson ha volgut comptar amb Rosalía i Billie Eilish per posar so a l'essència d'una de les sèries adolescents, dramàtiques, més importants dels últims anys.

