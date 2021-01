Tot el que haurien de tenir llest els madrilenys en una motxilla d'emergències, segons Almeida

El contingut de la bossa d'emergències. Foto: Ajuntament de Madrid

2021 ha començat a Madrid amb la pitjor nevada en mig segle i, quan la ciutat encara està tot just recuperant la normalitat després de la borrasca Filomena, les previsions meteorològiques no donen treva. Ara és la possibilitat d'un temporal de pluja i vent el que preocupa als serveis meteorològics. Per estar preparats per a les inclemències climàtiques, l'Ajuntament ha recomanat als madrilenys que preparin una motxilla d'emergència. Segons recull la pàgina web del consistori encapçalat per José Luis Martínez-Almeida, tots els veïns i veïnes de la capital espanyola haurien de tenir a l'entrada de casa una bossa llesta per si cal evacuar l'edifici on viuen.En la bossa caldria incloure, dins d'una bossa de plàstic hermètica, còpies del DNI i el passaport, el carnet de conduir i el llibre de família. També claus del cotxe i de casa i un llistat amb telèfons de familiars i veïns que visquin tant a la ciutat com en uns altres municipis.A més de la documentació, l'Ajuntament de Madrid recomana tenir dins de la motxilla una ampolla d'aigua d'un litre i mig, peces de roba, unes vambes, un impermeable lleuger, una ràdio amb piles, una targeta de crèdit, un mòbil, un carregador, diners en efectiu, mapes de la ciutat i de l'autonomia i una llanterna amb piles de recanvi enganxades amb cinta adhesiva.El consistori madrileny també demana al veïnat que incloguin a la motxilla d'emergències una farmaciola amb paracetamol, solució antisèptica, benes, tisores, esparadrap i un envàs de les medicacions que es prenguin de forma regular.

