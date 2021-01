Spotify crea la primera llista oficial de música en català amb 60 cançons

La plataforma Spotify ha creat la llista oficial de música en català IndieCat amb un total de seixanta cançons, i una durada de tres hores i mitja que ha descrit com a "hits del gènere indie en català". Amb 6.783 seguidors i 6.792 m'agrades des de la seva creació fa sis dies, el llistat inclou temes emblemàtics d'artistes com Ferran Palau, Renaldo & Clara, Suu, Manel, Els Amics de les Arts, Antònia Font, El Petit de Cal Eril, Sanjosex, De Souza, Mishima, Maria Jaume, Pau Vallvé, Marialluïsa... entre molts altres.Hi apareixen altres cantants com Sidonie, Joan Dausà, Stay Homas, La iaia, Manger, Oques Grasses, Intana i Joan Miquel Oliver... Descobreix-la aquí:

