El govern de Colau assegura que Endesa no pot garantir la fi dels talls de llum a Ciutat Vella

Els talls de llum a Barcelona, i més concretament a Ciutat Vella , han fet que l'Ajuntament mogui fitxa i reclami solucions urgents a la companya. Aquest dijous les dues parts s'han reunit i el regidor del districte, Jordi Rabassa, lamenta les "poques concrecions" amb què ha acabat la trobada, tal com ha dit en una publicació al seu perfil de Facebook . "Quan els he preguntat si les inversions solucionaran els problemes de subministrament, la resposta és clara: no ho poden garantir", diu.Rabassa destaca que s'han acordat alguns compromisos. Entre altres, la creació d’una taula tècnica, mantenir la comunicació entre les dues parts i que Endesa comparteixi els seus plans d’acció amb els tècnics municipals. Endesa ha emès un comunicat on assegura que l’objectiu comú de la taula és "prioritzar, definir i planificar accions específiques per garantir el subministrament elèctric".Endesa defensa que al llarg del 2020 s'ha procedit a l’estesa de nou cablejat de mitjana i baixa tensió, la renovació tecnològica del parc de mitjana tensió de la subestació de Mata i de 16 centres de transformació, l’aplicació del sistema de control remot en sis infraestructures més del Districte o la sensorització de 65 instal·lacions.Al mateix temps, Rabassa lamenta que la companyia no hagi facilitat encara a l'Ajuntament els informes de les incidències dels darrers mesos amb persones afectades i de l'estat de la xarxa de subministrament, a més del Pla d'inversions al districte.El regidor assegura que ha demanat a Endesa "actuacions a curt i mitjà termini", com la monitorització en temps real de l'estat de la xarxa i solucions urgents als problemes puntuals. "Endesa ens ha explicat el seu pla d’inversions per al 2021, que és continuista i, ens asseguren, més ambiciós que el del 2020. Ara bé, com que no sabem l’estat real de la xarxa ni d’on partim, som incapaços d’avaluar-lo", argumenta.La companyia assegura que enguany té prevista l’ampliació d’un transformador i l’estesa de diverses connexions a la xarxa de baixa tensió dels carrers dels Salvador, de Sant Antoni Abat i de la Cendra. També la canalització d’una línia de baixa tensió entre els carrers de Colomines i de les Semoleres, i l’estesa de nou cablejat de mitjana tensió al carrer de Joaquim Costa.Rabassa explica també que ha instat els representants de la companyia a assistir al pròxim Consell de Barri del Raval. "Ho veuen molt complicat tot i que no ens han dit que no", relata. El regidor defensa que l'Ajuntament ha de "consolidar" el contacte amb la companyia per "pressionar" per la cerca de solucions. Unes solucions que, segons el govern municipal, passen per una inversió més gran a Ciutat Vella. "Endesa ha de passar ja de les bones paraules als fets. La nostra predisposició a ser part en la solució és total", defensa.

