Així és el coronavirus: primeres imatges reals en 3D del SARS-CoV-2

Quin aspecte té el coronavirus? Aquesta és una pregunta que ara es pot respondre amb més precisió gràcies a Nanographics , una companyia de la Universitat Tècnica de Viena que per primer cop ha publicat imatges en 3D del SARS-CoV-2.Les imatges s'han aconseguit mitjançant unes tomografies en alta resolució fetes a una mostra del coronavirus congelada procedent de la Xina.D'aquesta manera, els experts van arribar a les imatges més nítides i reals que s'han pogut veure des de l'inici de la pandèmia. També hi van posar colors artificials per assenyalar visualment les diverses parts del virus.

