El sector critica la qualitat artística del doblatge de la sèrie «Altsasu» i denuncia la precarietat estructural

Les associacions constaten que "algunes decisions artístiques com el fet d’uniformitzar l’idioma (quan precisament aquest és un punt de conflicte evident en la sèrie)", assenyalen", "no tenen cap mena de sentit". En aquest sentit, exigeixen que es torni a incloure el criteri de "qualitat artística", que consideren que ha estat substituït pel benefici econòmic.



La situació de precarització del sector del doblatge és un fet i les dues associacions ho han volgut deixar clar a través del comunicat. Denuncien que des del 2013 treballen sense cap mena de regulació, una conseqüència directa sobre les adjudicacions de TV3 (conegudes com a "homologacions"), que han patit una rebaixa constant que resulta insostenible tant per a les empreses i els treballadors.



Filiprim ​Altsasu: quan sobrevalores la teva ideologia «Més que assenyalar culpables i donar i treure culpes, el més interessant de la sèrie és aquesta capacitat de treure els colors a tota mena de fanàtics»

La resposta de Vicent Sanchis



El director de TV3, Vicent Sanchis, va assegurar en una entrevista a Rac1 que quan coprodueixen una sèrie i la versió original no és catalana, la productora lliura el material doblat al català perquè "entra en el preu" que TV3 paga per la sèrie. En aquest cas, la productora va triar una empresa de doblatge i aquí TV3 "no intervé", en un procediment que es fa "sempre i per contracte". Sanchis va recordar que la sèrie s'ha fet en coproducció amb Som i és la que s'ha responsabilitzat de donar-los la sèrie doblada.



"Cada vegada que fem alguna una cosa, si no és un bony és un forat, i si no és un grill és un grillot", ha dit Sanchis, i ho ha comparat amb altres polèmiques, com per exemple la del seu moment amb Merlí Sapere Aude. Segons la seva opinió, tot el que té a veure amb el doblatge a Catalunya "és un terreny minat", de manera que no l'ha sorprès la polèmica.



Al contrari, ha afirmat que ser al centre de la polèmica vol dir que estan vius, tot i que això els requereix tornar-se a explicar una vegada més i revisar els seus criteris i el llibre d'estil. I quan aquests no són correctes han de rectificar, però ha avisat: "No crec que sigui el cas d'això que ens ha passat".



Com a orgullós professional del doblatge en català, he de dir que ni els meus companys ni jo ens mereixem aquest despropòsit.



Si això no significa un punt d'inflexió, jo plego. #AltsasuTV3@DoblatgeCatala — David Arnau (@davidabadu) January 18, 2021

Desenes de professionals, actors i actrius del sector, van carregar contra el resultat del doblatge de la sèrie en llengua catalana el dia de la seva estrena. Entre els que critiquen el doblatge, Doblatge en Català ha lamentat que el treball s'ha fet a La Fábrica de Carbón, "una coneguda i prestigiosa empresa de so que, clarament, no està preparada per fer doblatges". En algunes escenes ha criticat la manca d'efectes de so, i que "la porqueria de condicions que ofereix TV3" fa que gent molt poc professional es posi a "doblar".

Tots els meus amics m'estan dient per WhatsApp que el doblatge de #AltsasuTV3 és dolent. I jo aguantant el tipus, sense saber com defensar la nostra professió.

@tv3 no ens mereixem això. És una sèrie que calia cuidar, per respecte, per decència i per dignitat.

Me cagum tot!!! — Txell Sota 😍 (@txellsota) January 18, 2021





Una de les crítiques és que en l'original el noi despenja el telèfon i algú li diu Arriba España, mentre que en la versió de TV3 només hi ha "silenci". Altres usuaris han assegurat sentir-se molt molestos amb el doblatge perquè és un tema prou seriós per a demanar-ne la "màxima supervisió i qualitat" per part de TV3. En la mateixa línia, des del sector han assenyalat que el principal problema del doblatge de la sèrie és que promou la idea que les pel·lícules i les sèries "no queden bé doblades al català", i això és "molt nociu" per a la llengua i sobretot per als joves.

L'Associació d'Actors i Directors Professionals del Doblatge de Catalunya (AADPC) juntament amb l

