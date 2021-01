Descendents de l'exili a Mèxic se sumen a Iglesias comparant Puigdemont amb els exiliats republicans

Dies després que Pablo Iglesias comparés el cas de l'expresident Carles Puigdemont amb el dels republicans que van haver de marxar a l'estranger per fugir de la persecució franquista, un grup d'exiliats republicans catalans de la Guerra Civil s'han solidaritzat mitjançant una carta amb els exiliats catalans pel procés. En la missiva, els represaliats del conflicte bèl·lic, residents a Mèxic, lamenten que l'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret i Clara Ponsatí; i les exdiputades Anna Gabriel i Marta Rovira no puguin tornar a Catalunya sense càrrecs."Com a persones que hem patit directa o indirectament l'exili per motius polítics i que vam haver de deixar el nostre país per evitar la repressió o la mort per part del règim feixista del general Franco, volem mostrar la nostra solidaritat amb els exiliats i exiliades catalanes actuals", afirmen.Els exiliats republicans afegeixen, "com a víctimes del feixisme" creuen "fermament que la resolució democràtica dels conflictes és la millor manera per garantir la llibertat i la fraternitat entre els pobles". Entre els signants hi ha la catedràtica de la UNAM Montserrat Gispert Cruells, la psicòloga José M. Murià, la lingüista Adriana Jiménez Moles, l'escriptora Isabel Moles o el doctor Rafael Vidal Anglès, entre d'altres.

Carta dels represaliats de la Guerra Civil by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor