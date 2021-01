El vestit de boda de la princesa Diana provoca una batalla legal 40 anys després

Els dissenyadors del vestit de núvia de la boda entre la princesa Diana i el Príncep Carles de Gal·les, l'any 1981, han iniciat una batalla legal als tribunals... 40 anys després. L'objectiu del dissenyador, David Emanuel, és compartir el dret dels esbossos del vestit de seda amb la seva exdona, Elizabeth Emanuel, que també va participar en la confecció del vestit.La disputa va sorgir arran de la subhasta que va fer Elizabeth Emanuel dels esbossos de diverses peces de roba fetes per Lady Di. Algunes d'elles, com la brusa blanca amb el coll de volant i el llaç rosa amb els quals va posar pel retrat oficial per la revista Vogue o el vestit negre que va dur la princesa en el seu primer acte públic amb el fill gran de la Reina Elisabet II i hereu al tron del Regne Unit.David Emanuel va demandar la seva exdona, ja que la subhasta s'havia realitzat sense el seu consentiment i, després del divorci entre la parella, van pactar que cap dels dos podia utilitzar la marca per negocis particulars. Tot i això, Elizabeth va subhastar a Passion For Fashion els esbossos originals de diverses peces de roba que va lluir en el seu moment Diana, coneguda popularment com a "princesa del poble". Alguns dels esborranys ja s'havien venut per un preu entre els 500 i 3.000 euros.La marca de la parella de dissenyadors, gràcies al suport de Lady Di, es va convertir en una de les més buscades a Anglaterra a la dècada dels 80. Van arribar a vestir a personatges com Madonna, Elizabeth Taylor i els ducs de Cambridge. En divorciar-se, la marca Emanuel va desaparèixer. Tot i que ambdós van continuar la seva carrera a la moda, no van tornar a superar l'èxit que van tenir en aquella dècada.

