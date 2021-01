La Fiscalia manté la petició d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres acusats pel 17-A

La Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 41 anys de presó per als tres acusats en el judici dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost de 2017. Així doncs, el ministeri públic descarta definitivament acusar per assassinat i eleva a definitives les conclusions provisionals, segons ha exposat la fiscal Ana Noé aquest dijous.Per tant, la fiscalia demana 41 anys de presó per al principal acusat, Mohamed Houli, per integració en organització terrorista, tinença i fabricació d'explosius així com conspiració per un delicte continuat d'estralls. Per al segon principal acusat, Driss Oukabir, demana 36 anys de presó pels mateixos delictes. Per al tercer acusat, Said Ben Iazza, confirma la petició de 8 anys de presó per col·laboració.Així doncs, la fiscalia sosté que els acusats no van participar directament en els atemptats i no els responsabilitza de les 16 morts. En canvi, acusacions de víctimes com AVT i Associació 11-M o el sindicat dels Mossos USPAC mantenen l'acusació per assassinat i demanen presó permanent revisable a Houli i Oukabir. També ho ha fet l'acusació dels pares del nen de tres anys mort a la Rambla, Xavi Martínez, exercida per l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que, a més, ha sol·licitat que s'obri una nova investigació sobre l'imam Abdelbaki Es-Satty.Pel que fa a les acusacions de la Generalitat, modifiquen parcialment la petició de penes per a Houli i Oukabir. Mossos d'Esquadra manté l'acusació pels delictes de pertinença a organització terrorista (12 anys) així com tinença i fabricació d'explosius (15 anys) i passa a acusar per estralls de caràcter terrorista amb una petició de 20 anys de presó i per set delictes de mort en caràcter de temptativa -alternativament per lesions-, cadascun amb 25 anys de presó -15 si són lesions-. Pel que fa a Bombers de la Generalitat, l'acusació és idèntica a excepció de l'acusació per mort en caràcter de temptativa, que és per dos delictes.L'Ajuntament de Barcelona ha elevat a definitives les conclusions inicials en què, com la fiscalia, descartava l'acusació per assassinat. L'Ajuntament demana, per tant, 95 anys a Houli, 90 a Oukabir i 8 anys a Ben Iazza. L'Ajuntament de Cambrils ha modificat les conclusions i demana a Houli i Oukabir 12 anys per pertinença a organització terrorista, 15 per fabricació d'explosius, 15 per estralls i dos anys per cadascun de 27 delictes de lesions.Pel que fa a les defenses, la de Mohamed Houli ha defensat que el principal acusat va seguir obligat les instruccions de la cèl·lula de Ripoll i ha negat que estigués radicalitzat. La seva advocada ha reconegut que va participar en l'adquisició de material per fabricar explosius però diu que no en va fabricar perquè no en sabia. La de Driss Oukabir i Said Ben Iazza s'han ratificat i demanen l'absolució.

