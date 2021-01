Més de la meitat de barcelonins dels barris pobres no va poder teletreballar durant el confinament

El 56,3% dels barcelonins que viuen en zones de renda baixa no van poder teletreballar durant el confinament perquè la seva feina no ho permetia. El percentatge és més del doble que en els barris més rics, on és del 24%. Són dades que apareixen a l'informe "La bretxa digital a la ciutat de Barcelona", que l'Ajuntament ha presentat aquest dijous.En total, gairebé un 59% de les persones ocupades va poder treballar des de casa, mentre que el 39% no ho va poder fer. A més, el 27% dels menors de 16 anys no ha pogut seguir l'educació en línia.L'informe també reflecteix que el 8% de les llars no té connexió a internet. En quatre anys, els domicilis de renda baixa han incrementat el seu nivell de connexió del 75 al 91%, reduint a 6 punts la diferència amb les llars de renda alta.En relació amb el gènere, hi ha més homes connectats (95%) que dones (90%), una tendència que s’explica per la presència de més dones grans a la societat: el 42% de les persones no connectades són dones de més de 75 anys.Els estudis i l’ocupació són factors determinants en termes de connectivitat: les persones que tenen estudis universitaris estan més connectades (97%) que les que tenen estudis obligatoris (79%), i tant els ocupats (97%) com els aturats (91%) estan més connectats que els jubilats o pensionistes (80%).Un 73,2% dels menors de 16 anys escolaritzats han pogut seguir els seus estudis de manera telemàtica durant el confinament, segons declaren les persones enquestades que conviuen a la mateixa llar, i un 26,8% no ha pogut fer-ho. Gairebé la meitat dels que no ha seguit l’educació a distància, (un 48%) afirma que la seva escola no havia ofert educació telemàtica, un16% va tenir problemes de connectivitat, i un 19% al·lega manca de temps o de formació per part dels seus familiars.En les llars de renda baixa, més d’un 50% dels que no han seguit l’educació en línia ha estat per no tenir dispositius suficients, no disposar de bona connexió o no tenir la formació necessària.En els trams de renda més alts, aquests motius només representen el 20-22% de les respostes. Per contra, en aquests trams de renda mitjana i alta, el motiu principal que s’al·lega és que l’escola no va oferir educació en línia. En el tram de renda més alta, també resulta significatiu que el 25% considera que no ha tingut temps per fer el seguiment de l’educació dels fills.

