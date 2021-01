Els Mossos alerten d'una nova estafa vinculada a la pandèmia

Altres notícies que et poden interessar

El comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha alertat d'una nova tipologia d'estafa a través de la qual es demana pagar un servei de neteja i desinfecció que no s'acaba realitzant. A través d'aquesta nova tipologia d'estafa, els estafadors ofereixen serveis de revisió i desinfecció de domicilis i centres com CAP, residències de gent gran, centres de dia, hospitals, clíniques i altres equipaments socials. Un cop efectuat el pagament demanat, el servei no s'acaba oferint mai.Molinero ha explicat que aquesta tipologia se suma a dues més: una que ofereix vacunes contra la Covid a canvi de diners i una segona que promet material de protecció que no s'acaba subministrant. Aquestes tres tipologies van acumular 121 denúncies el desembre del 2020 i ja en van 37 aquest gener, de les quals 11 sobre el lliurament de vacunes.Les trucades oferint aquests serveis es fan principalment des de telèfons situats a Mèxic i els Estats Units. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els tres àmbits i han insistit en la necessitat d'alertar les autoritats si reben alguna d'aquestes propostes, així com de no fer cap pagament ni donar dades bancàries. A més, el cos policial ha posat en marxa juntament amb el servei de teleassistència de Barcelona una campanya divulgativa i informativa de prevenció contra les estafes.

