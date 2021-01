Ciutadans demana la dimissió del conseller Solé després de la sentència del TSJC

Ciutadans ha demanat aquest dijous la dimissió del conseller d'Exteriors després de la condemna feta pública avui per part del TSJC d'inhabilitació per la seva actuació durant l'1-O. "Aquesta condemna inhabilita aquest senyor per organitzar unes eleccions", ha assegurat Carlos Carrizosa. "Una persona ja condemnada deixa de tenir l'exemplaritat que s'ha d'exigir al responsable de l'organització d'unes eleccions", tot i admetre que la sentència encara no és ferma.Carrizosa ha exigit que el Govern substitueixi el conseller Bernat Solé i ha anunciat que han demanat la compareixença del vicepresident Pere Aragonès perquè informi sobre el seu successor al capdavant del departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència."Els governnats han de respectar les lleis", ha afegit Carrizosa. "A banda de respectar les lleis, els responsables polítics han de ser exemplars", ha dit, que també s'ha referit al cas del conseller de Sanitat de Múrcia, que ha hagut de dimitir després d'haver-se vacunat sense pertànyer a cap grup prioritari. El canidat de Ciutadans ha demanat un pacte de tots els partits per assegurar que situacions similars impliquin la dimissió immediata dels responsables polítics que actuin saltant-se els protocols.Carlos Carrizosa ha manifestat el seu suport a la decisió del TSJC de mantenir, de forma provisional, les eleccions del 14-F . I ha aprofitat l'avinentesa per acusa d'"incompetència" el Govern, que no va elaborar el decret de suspensió amb prou qualitat jurídica,s egons el presidenciable taronja. Ha afirmat que continua creient que "no és una bona idea" celebrar les eleccions el febrer per evitar que es produeixi una gran abstenció per por al contagi. "Però el Govern ha de fer bé el decret".Sobre l'enquesta del CIS que mostra que PSC i ERC es disputarien la victòria, ha volgut desacreditar-la, afirmant que "és una enquesta del senyor Tezanos" i que per això mostra uns bons resultats per al candidat Salvador Illa. Carrizosa ha recordat que ja en anteriors ocasions el CIS ha sobrevalorat la posició dels socialistes i que no va preveure la victòria de Ciutadans en les eleccions del 21-D del 2017.

