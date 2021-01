El conseller de Ceuta enxampat vacunant-se abans d'hora: «No volia, no m'agraden les vacunes»

El conseller de Sanitat i Governació del Govern de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha assegurat aquest dijous que ha rebut la primera dosi de la vacuna contra la malaltia del coronavirus al costat de nou alts càrrecs i treballadors de l'àrea que dirigeix "sense saltar-se cap protocol o estratègia", sinó "com a personal de Salut Pública que treballa en la gestió directa de la pandèmia".



El popular ha argumentat que "no volia vacunar-me, a mi no m'agraden les vacunes, però els meus tècnics m'ho van recomanar i m'ho van demanar, em van dir que si no ho feia ells tampoc, també per la meva vulnerabilitat amb la meva diabetis, el cor i la meva tensió", ha dit aquest membre de l'executiu local, que ha descartat presentar la seva dimissió.

Guerrero, que compagina el seu càrrec amb l'exercici de la medicina privada des de fa una mica més d'un any, ha subratllat que "el Ministeri inclou el personal de Salut Pública que treballa en la gestió directa de la pandèmia entre els col·lectius a immunitzar amb prioritat i això s'ha seguit a peu de la lletra"."Si analitzem l'estratègia nacional, he de dir que sóc personal sanitari de la Conselleria, així com la màxima autoritat de Salut Pública, i intervinc en la gestió directa de la crisi sanitària", ha assenyalat el conseller. "Porto gairebé un any gestionant aquesta pandèmia en primera línia: he estat a les trinxeres, m'he arremangat, i ningú m'ho pot negar", ha asseverat.El conseller insisteix que "si hagués actuat malament no seguiria aquí, però no he incomplert cap protocol, no he alterat l'estratègia del Ministeri i no he fet res dolent". A més, es nega a comparar el seu cas amb el del seu homòleg murcià , que va dimitir aquest dimecres.

