Malgastades milers de dosis de la vacuna de Pfizer a l'Estat per utilitzar xeringues inadequades

De cada vial de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en surten sis dosis. Això és així, però, si s'utilitza el material adequat. L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) va acceptar a principis d'any un canvi en el prospecte del vaccí: és possible extreure de cada potet fins a mitja dotzena de dosis de 0,3 ml cadascuna -inicialment la fitxa tècnica deia que se'n podien aprofitar només cinc-.Per fer-ho, cal utilitzar xeringues amb un "volum mort baix". El volum mort és l'espai que hi ha entre l'agulla i l'èmbol de la xeringa. Com més petit sigui, menys substància es perd. Les que millor van són les que es fan servir habitualment per a la insulina. Doncs bé, segons informa la Cadena SER , a Espanya s'estarien perdent milers de dosis perquè no hi ha prou xeringues d'aquest tipus.Tal com explica el programa Hoy por Hoy, que ha intentat contactar amb els governs de totes les comunitats autònomes, n'hi ha algunes que no estan podent aprofitar la dosi extra, la sisena, dels vials. Es troben en aquesta situació, sobretot, Andalusia i Madrid. També Catalunya, però almenys aquí s'hauria aconseguit utilitzar el màxim de substància en dos de cada tres vials. A Galícia en un 90% dels casos.A la resta de territoris, segons les explicacions dels responsables a la SER, optimitzen al màxim.

