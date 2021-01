Demostrada l'eficàcia d'un fàrmac contra l'osteoporosi per tractar la Covid

Altres notícies que et poden interessar

Aproximadament el 20% dels pacients amb Covid-19 presenta un quadre clínic greu i precisa de cures intensives. Aquestes persones desenvolupen pneumònia de diversos graus que pot evolucionar cap a estadis més greus i provocar la disfuncionalitat de diversos òrgans. En aquests casos severs de la malaltia s'observen nivells elevats de molècules proinflamatòries diverses, un fenomen conegut com a tempesta de citocines.Investigadors del Centre de Biotecnologia Molecular de la UPC demostren que el raloxifè, un fàrmac indicat en el tractament de l'osteoporosi, podria inhibir les molècules involucrades en els processos inflamatoris associats a la Covid-19. Les conclusions de la recerca es recullen en un article publicat recentment a la revista científica International Journal of Molecular Science Davant de la Covid-19, els equips d'investigadors busquen noves aplicacions de medicaments ja existents en el mercat per proporcionar una resposta terapèutica ràpida amb l'ús de fàrmacs ja disponibles.En aquest context, els investigadors Juan Jesús Pérez i Patricia Gómez-Gutiérrez, del Centre de Biotecnologia Molecular i vinculats al Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), han buscat medicaments capaços d'abatre la senyal de la bradicinina, un mediador d'inflamació que podria ser el precursor d'aquest procés inflamatori que afecta els pacients més greus i que pot arribar a ser mortal.A través d'un cribratge virtual de fàrmacs, han trobat que el raloxifè, un fàrmac que s'utilitza per al tractament de l’osteoporosi i també contra cert tipus de càncer de pit, és capaç d'actuar com a inhibidor de la bradicinina.L'estudi s'ha realitzat a partir de mètodes computacionals de disseny molecular, tal com explica l'investigador principal, Juan Jesús Pérez, docent a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB): "El cribratge de fàrmacs s'ha realitzat utilitzant metodologies de disseny de fàrmacs assistit per ordinador. Una vegada identificat el compost in silico, es va enviar una mostra a un laboratori extern per a la seva caracterització in vitro, corroborant el seu nou perfil farmacològic. Així, s'ha vist que el raloxifè actua com antagonista parcial de la bradicinina".

