El Port de Barcelona demana evitar més «aturades dràstiques» de l'economia

La presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, ha demanat que no es tornin a aplicar "aturades dràstiques" a la indústria sinó que es faci en processos "graduals" i "degradats" per evitar que s'interrompi l'activitat econòmica. Conesa ha recordat que si bé indústries com l'agroalimentària, farmacèutica i química van continuar funcionant, altres com la de l'automòbil i els granels sòlids es van aturar completament i la recuperació va ser "molt més lenta". La presidenta del port ha cridat les autoritats a buscar el "difícil" equilibri entre salut i economia. Conesa ha avançat que el 2020 tancarà amb un descens del tràfic total de l'11,1% interanual després d'un novembre i desembre de "rècord", segons dades encara provisionals.Conesa ha celebrat que malgrat caigudes molt intenses del tràfic total al port de Barcelona com a conseqüència de la pandèmia, s'hagi pogut tancar l'any amb només un 11,1% de de desens, d'acord amb dades pendents de tancar del tot i que ha exposat la presidenta del port en un esmorzar organitzat per Foment del Treball i PwC.La presidenta ha detallat que al febrer el descens ja es va deixar notar per la davallada de l'activitat als ports asiàtics i que després es va accentuar a la capital catalana a l'abril i maig, amb descensos del 25% i 34%, respectivament. Després de tocar fons, la recuperació ha estat gradual fins que el novembre i desembre es van registrar increments del 13% i 23%, per sobre els 5,5 milions de tones.Per Conesa, les exportacions han estat clau en la resiliència del port davant la crisi causada pel coronavirus i ha demostrat "de manera molt clara" que la indústria catalana va fer bé la feina d'internacionalització després de al crisi del 2008. De fet, només hauran retrocedit un 0,48%, fins als 726.798 TEU.En la seva intervenció, Conesa ha reclamat a les administracions buscar el "diàleg i els màxims consensos" i no enfrontar salut i econòmica. "Sense activitat econòmica, el nostre país s'empobreix de manera molt clara", ha avisat la presidenta del port, que també ha exigit una desburocratització dels tràmits per executar inversions previstes. En aquest sentit, ha criticat per a una licitació de 6 milions d'euros calgui l'autorització del secretari d'Estat o per una de 15 milions del Consell de Ministres i s'ha preguntat si es podran executar els fons Next Generation amb uns processos tan lents com els actuals. "Plantegem-nos el model de control perquè no té sentit", ha dit.

