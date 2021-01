Front comú al Raval per exigir a Endesa que acabi amb els talls de llum

Una quinzena d'entitats del Raval han traslladat aquest dijous a Endesa les seves demandes per acabar amb els talls de llum al barri. Ho han fet entregant una llista de les seves reivindicacions a una oficina de la companyia al centre de Barcelona, a la cruïlla de la Gran Via i el carrer Balmes, després d'oferir una roda de premsa per presentar les seves exigències."De moment no tenim informació per part de la companyia, només silenci", ha denunciat Flora Muñoz, membre de la Xarxa Veïnal del Raval, en referència als talls de llum al barri que van començar a mitjans de desembre. Des d'aleshores, asseguren les interrupcions intermitents del servei no han cessat, afectant veïns i comerciants. Ja han recollit 300 firmes per portar la seva denúncia al Síndic de Greuges. Fonts oficials d'Endesa reconeixen que hi ha talls al barri des del desembre que han afectat uns 160 veïns. Les mateixes fonts asseguren que estan ultimant amb l'Ajuntament la connexió de la nova xarxa, que ha d'acabar amb el problema.La Carme Soldevilla és propietària d'una perruqueria canina al carrer Sant Antoni Abat i explica que l'establiment ha patit talls de llum durant 17 dies. "Els clients se'n van, és una barbaritat en plena pandèmia", s'ha queixat. "Jo mai he deixat de pagar la factua, estic complint la meva part", ha insistit.Les principals demandes de veïns i comerciants són la indemnització als clients afectats amb bonificacions a les factures, la indemnització als comerciants per les pèrdues ocasionades i l'actualització d'una xarxa elèctrica que qualifiquen d'"obsoleta". També demanen a les administracions públiques que defensin els ciutadans davant "les grans corporacions" i a l'Ajuntament que faci una auditoria externa de la xarxa elèctrica del Raval.També demanen al consistori que informi la Fiscalia dels talls de llum reiterats i que reforci les ajudes a la rehabilitació per a l'actualització de les instal·lacions elèctriques a les comunitats de veïns. A més, insten l'Ajuntament i la Generalitat a treballar per convertir en públiques les xarxes i els subministraments. Entre els signants de les demandes entregades a Endesa hi ha la Xarxa Veïnal del Raval, Acció Raval, Putes Indignades, el Sindicat d'Habitatge del Raval, el CAP Raval Nord, el Lokal i Acció Riera Baixa.Les entitats reclamen solucions immediates a Endesa, alhora que recorden que en els nou primers mesos del 2020 la companyia va obtenir uns beneficis nets de 1.700 milions d'euros. També assenyalen que el preu de la llum ha crescut fins a un 27% en plena onada de fred. A la roda de premsa també ha intervingut la Yolanda, una de les veïnes del carrer Robadors 21, on el 8 de gener hi va haver un incendi que va provocar el reallotjament de part dels veïns de l'edifici. La finca és en part propietat de l'Ajuntament i els veïns reclamen al consistori que garanteixi la seguretat dels subministraments, després que el foc s'originés als comptadors de llum del bloc.També ha participat a la roda de premsa la infermera del CAP Raval Nord, Cristina Escudero. "Els talls de llum són un atemptat contra la salut física i psicològica", ha assegurat. Entre les afectacions a la salut, Escudero ha assenyalat les conseqüències de no poder mantenir la casa càlida, la impossibilitat de connectar aparells d'oxigen o respiradors, així com l'aïllament que suposa per a les persones dependents quedar-se sense llum.Des de la Xarxa Veïnal del Raval asseguren que es plantegen mobilitzacions per visibilitzar les seves demandes i expliquen que ja treballen amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona per intentar coordinar les reivindicacions a nivell de ciutat. La Barceloneta, el Carmel o Torre Baró són altres barris afectats pels talls de llum en les darreres setmanes.

