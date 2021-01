ERC atribueix la inhabilitació de Solé a una voluntat d'«​interferir» en les eleccions

ERC considera que si el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, ha estat inhabilitat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , és perquè es busca "interferir" en les pròximes eleccions catalanes, la data de la qual està a expenses del mateix tribunal. El partit interpreta que si aquesta és la primera sentència condemnatòria contra un alcalde que va participar en l'1-O és per la condició de conseller de Solé i, concretament, com a organitzador del procés electoral.La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha titllat la condemna de "venjança" i ha denunciat que la decisió judicial "condiciona" l'organització de les eleccions i "altera" la representació republicana a les llistes. Segons ha explicat la dirigent, Solé continuarà sent conseller i esgotarà els recursos fins que la sentència sigui ferma. Amb tot, ha explicat que la decisió del TSJC sí que afecta la seva condició de número dos a les llistes del partit per Lleida i, per tant, a la seva condició d'elegible.Vilalta ha denunciat el que interpreta com un "nou cop repressiu de l'estat espanyol" i ha subratllat que si és Solé el primer alcalde inhabilitat per l'1-O és per la seva condició de conseller. "La repressió no s’atura però tampoc ens atura", ha assegurat tot reivindicant ERC com el partit independentista "guanyador, integrador i obert". Aquest és el motiu pel qual, ha dit, el volen "aturar"."Vots contra togues, urnes contra venjança, democràcia contra repressió", ha dit a mode d'eslògan electoral. "Som una eina útil de futur per a tothom per això ens ataquen per la via repressiva enlloc d’utilitzar la via de la resposta", ha insistit. En aquest sentit, els republicans han tornat a reclamar l'amnistia com a resposta "urgent" si el govern espanyol vol complir amb el seu compromís de desjudicialitzar el conflicte polític, promesa que va fer Pedro Sánchez quan va ser investit amb l'abstenció d'ERC.

