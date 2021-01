El PSC i ERC es disputarien la victòria a les eleccions catalanes, segons el CIS

El PSC i ERC estan frec a frec pel que fa a la cursa electoral de cara al 14-f -per ara-. Així ho preveu el CIS preelectoral, fet públic aquest dijous, que atorga als socialistes 30-35 escons al Parlament (ara en té 17), pràcticament els mateixos que ERC, amb 31-33 (ara en té 32), tot i que la candidatura de Salvador Illa seria la més votada, amb un 23,9% dels suports, per un 20,6% dels republicans.Per darrere, JxCat quedaria amb un marge de 20-27 -ara en té 34-. Per altra banda, Cs caurien des dels 36 als 13-15, els comuns creixeria dels 8 als 9-12, la CUP també s'inflaria dels 4 als 8-11, el PP n'obtindria 7 (ara en són 4) i Vox entraria amb força, amb 6-10. Al seu torn, el CIS també preveu que ni el PDECat ni el PNC obtinguin representació.La majoria independentista al Parlament de 68 escons, per tant, podria no reeditar-se, ja que, per la franja baixa, ERC, JxCat i CUP en sumarien 59, mentre que, per la franja alta, arribarien als 71. En tot cas, l'objectiu del 50% quedaria lluny, ja que el CIS n'atorga el 12,5% a Junts, el 6% als anticapitalistes, el 0,7% al PDECat i el 0,4% al PNC, així que, juntament amb els d'ERC, es quedarien en un 40,2%.El treball de camp de l'enquesta es va fer entre el 2 i el 15 de gener, és a dir, just després de l'elecció de Salvador Illa com a cap de llista del PSC, que es va consumar el 30 de desembre, i fins fa escassament pocs dies, i es basa en 4.106 entrevistes. Pel que fa a demarcacions, el PSC guanyaria a Barcelona, amb el 25,6% dels vots, mentre que ERC hi aconseguiria el 19,4% i Junts (11%) quasi empataria amb els comuns (10,5%) i Cs (10%).En canvi, a Girona guanyaria ERC (25,8%) i JxCat (21,1%) superaria el PSC (16,7%). A Lleida, ERC (28%) s'imposaria clarament i JxCat (18,3%) i PSC (18,2%) empatarien al segon lloc. Finalment, la primera posició a Tarragona estaria disputada entre el PSC (21,7%) i ERC (20,5%), amb JxCat molt lluny (12,8%).Tot i això, aquestes dades cal agafar-les amb prudència, ja que la quantitat d'indecisos és enorme. En concret, un 39,1% dels enquestats assegura que encara no sap a qui votaria i un 11,6% no contesta. Sigui com sigui, un contundent 46,2% creu que serà ERC qui s'imposarà, molt per davant del 8,6% que cita el PSC i el 7% que opta per JxCat.Així mateix, Salvador Illa és el candidat amb millor valoració i l'únic que aprova, amb un 5 de mitjana, per davant de Pere Aragonès (ERC) i Laura Borràs (JxCat), que empaten amb un 4,6; de Dolors Sabater (CUP), amb un 4; Jèssica Albiach (En Comú Podem), amb un 3,8; Àngels Chacón (PDECat), amb un 3,7; i Marta Pascal (PNC), amb un 3,5. Els menys valorats són Carlos Carrizosa (Cs), Alejandro Fernández (PP) i Ignacio Garriga (Vox), amb un 2,7, un 2,6 i un 2,5, respectivament.Sobre la pregunta de qui és el preferit per presidir la Generalitat, Illa també s'imposa, amb un 22% d'enquestats que l'esmenten, mentre que Borràs és la segona (11,1%) i Aragonès, el tercer (9%). Un 2,8% encara cita Carles Puigdemont, malgrat que ja ha avançat que no anirà a la investidura malgrat encapçalar la llista de JxCat. La gestió d'Aragonès al capdavant del Govern només és bona o molt bona pel 15% d'enquestats, per sota dels que ho consideren de Quim Torra (18,9%), però igualment tan sols un 30,2% creu que la tasca del candidat d'ERC és dolenta o molt dolenta i un 48,5% ho qualifica així de la del president inhabilitat.En tot cas, no hi ha massa diferència pel que fa a la percepció de gestió que fan el govern espanyol i català del coronavirus. El 24,8% creu que el primer ho fa bé o molt bé, per un 22,5% que ho considera de la Generalitat, mentre que un 30,4% qualifica de dolenta o molt dolenta la tasca de l'executiu central i un 29,6% ho titlla igual de la del català. I la gestió de la pandèmia, de fet, serà molt o bastant important per triar el vot per un 52,9% dels enquestats.

