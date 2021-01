VÍDEO L'angoixa d'un sacerdot dins l'edifici que va explotar a Madrid: «No sé si em podran rescatar»

“Estoy atrapado en el quinto piso. Recen por mí”. Matías, sacerdote de La Paloma. pic.twitter.com/S8QaQYG0vF — Chapu Apaolaza (@ChapuApaolaza) January 20, 2021

Una forta explosió de Madrid ha deixat quatre víctimes mortals i una desena de ferides per una fuita de gas a la sisena planta de l'edifici. Just a la planta inferior, la cinquena, es trobava Matías Ernesto Quintana, un sacerdot paraguaià de 32 anys que residia a l'edifici.El sacerdot va quedar atrapat entre les restes de l'enderroc i les flames produïdes per l'incendi, que no el permetien sortir. En aquells instants, Matías va gravar un vídeo ensenyant com havia quedat la seva casa i demanant als seus familiars que resessin per ell. "Resa per mi, es que no sé si em podran rescatar", explicava el sacerdot al vídeo.Finalment, va poder ser rescatat pels bombers sense cap afectació a la seva salut, juntament amb un altre sacerdot resident també a l'edifici, Moisés León.

