El TSJC inhabilita Bernat Solé per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat el conseller Bernat Solé per desobediència greu per facilitar el referèndum de l'1-O quan era alcalde d'Agramunt l'any 2017. La sala considera provat que tenia coneixement personal i directe de les decisions del Tribunal Constitucional (TC), que advertien de desobediència en cas d'implementar les lleis de desconnexió en relació a l'1-O i a la declaració d'independència. Per això, el tribunal condemna Solé a un any d'inhabilitació especial i a una multa de 16.800 euros.Com a conseller d'Exteriors, Solé és l'encarregat ara de l'organització de les eleccions, que s'han de celebrar en principi el 14 de febrer a l'espera que el TSJC es pronunciï sobre si es poden ajornar, tal com demana el Govern. En tot cas, la condemna d'inhabilitació no és immediata, perquè es pot recórrer al Tribunal Suprem. L'alt tribunal no té un termini establert per pronucniar-se, però en cas que confirmés la inhabilitació el Govern no podria nomenar cap substitut a la conselleria d'Exteriors fins que no es convoquessin eleccions i s'investís un nou president.La sentència, de 37 pàgines, considera provat que Solé, que l'any 2017 era alcalde d'Agramunt i diputat d'ERC al Parlament, coneixia les resolucions del TC i sabia que podia incórrer en un delicte de desobediència si no bloquejava l'organització del referèndum. "L'acusat va conèixer que el TC li ordenava i li prohibia fer en relació a la votació de l'1-O a Agramunt. També coneixia l'efecte vinculant del requeriment i les eventuals conseqüències penals derivades del seu incompliment", diu el tribunal.Segons els jutges, Solé "no només va permetre que el 25 de setembre de 2017 s'utilitzés un local propietat de l'Ajuntament per fer una conferència destinada a promoure la participació en el referèndum, sinó que hi va participar com a orador en qualitat d'alcalde i diputat, aprofitant l'ocasió per encoratjar els oients a votar el dia 1 d'octubre". Durant el judici, però, l'acusació va flaquejar a l'hora d'acreditar aquests fets, perquè només es basava en uns articles publicats en un diari local fet per voluntaris.Pel que fa al dia del referèndum, la sentència conclou que Solé va tenir una participació "activa i decidida" en el seu desenvolupament. Va assistir al centre de votació i va assumir "responsabilitats logístiques, de suport i d'assistència als organitzadors", i els va traslladar les informacions que arribaven des d'altres ajuntaments sobre l'actuació de la policia espanyola i la Guàrdia Civil. El tribunal sosté que Solé va "col·laborar decisivament en la presa de decisions capitals, com ara la d'amagar les urnes en un lloc segur o finalment avançar l'hora de tancament de la votació davant la possibilitat que es personessin al poble les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat".

