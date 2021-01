El SEM investiga si una empresa d'ambulàncies va vacunar directius

Altres notícies que et poden interessar

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) investigarà si l'empresa TSC ha vacunat directius sense contacte amb pacients, tal com ha denunciat el col·lectiu Tècnics en Lluita. En un comunicat, el SEM ha explicat que no gestiona directament el personal d'aquesta empresa i no té accés al llistat de professionals.Tot i això, ha assegurat que investigarà els fets i traslladarà els resultats de la investigació a l'Agència de Salut Pública "per tal que, si s'ha produït alguna irregularitat, pugui prendre les mesures que consideri oportunes". El SEM ha assegurat que ha informat les empreses adjudicatàries dels criteris marcats pel Departament de Salut per dur a terme la vacunació.Els criteris del Ministeri de Sanitat per vacunar en aquesta primera fase de la immunització de la població indiquen que només han de rebre el fàrmac els usuaris i treballadors de residències de gent gran i el personal sanitari de primera línia, que està amb contacte amb pacients.Les darreres setmanes hi ha hagut casos de persones vacunades sense complir els criteris, que van argumentar que havien sobrat dosis i anaven a caducar. És el cas de l'alcalde de Riudoms, Sergi Pedret, de JxCat, i un regidor del mateix municipi , que van immunitzar-se a la residència d'avis del poble.No ha estat l'únic cas polèmic de vacunacions a càrrecs públics. A Múrcia aquest dimecres va dimitir el conseller de Sanitat, del PP, després d'haver-se vacunat ell i altres 400 membres de la conselleria. El protocol apunta que en cas que sobrin dosis en un punt de vacunació s'han de fer servir en pacients prioritaris.

