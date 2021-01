La família d'Helena Jubany demana formalment al jutge que els Mossos investiguin el cas

La família d'Helena Jubany ha demanat formalment al jutge que designi als Mossos d'Esquadra com a policia judicial per investigar la mort de la bibliotecària assassinada a Sabadell el desembre de 2001 per "l'èxit obtingut en els darrers temps". D'aquesta manera, continua la línia anunciada per l'advocat, Benet Salellas, el passat divendres, després que declaressin tres testimonis a les dependències judicials vallesanes , un cop es va reobrir la causa el passat estiu En l'escrit ha destacat que la policia catalana disposa de la Unitat Central d'Homicidis, amb experiència en resoldre morts violentes que prèviament havien estat arxivades, com ara, i precisament a la mateixa ciutat de Sabadell, el crim de la sabateria Acín, a Sol i Padrís , esdevingut el 2007 i resolt fa dos anys, i el crim homòfob de Montgat el 2000 i descobert el 2018.Al mateix temps, la família sosté que els Mossos s'haurien d'encarregar de la causa perquè la seva proximitat geogràfica facilita la investigació, alhora que tenen coneixement directe del context del crim de Jubany.Salellas ha reclamat que el cos policial autonòmic assumeixi el cas de forma única o bé coordinats amb investigadors de la policia espanyola.Helena Jubany va morir assassinada fa quasi vint anys a Sabadell. El cas es va tancar sense descobrir qui la va matar i per quin motiu. La fase d'instrucció va estar plena d'errors. Durant la investigació, una de les principals sospitoses, Montserrat Careta, es va suïcidar a la presó. La seva parella, Santiago Laiglesia, també sospitós, no ha estat mai detingut i continua en llibertat sense cap càrrec, com tota la resta de persones relacionades amb la víctima.El passat mes d'abril, en plena crisi del coronavirus, TV3 va emetre el capítol de Crims sobre aquest cas , que va tornar a posar d'actualitat amb molt bones dades d'audiència. Des d'aleshores, la família Jubany ha intensificat la pressió per reobrir el cas abans que prescriguin els fets i a l'agost ho van aconseguir . Amb les noves proves aportades, els familiars tenien l'esperança de poder saber qui i per què va matar l'Helena aquell 2 de desembre de 2001.

