El TSJC ja delibera sobre la vigència de les eleccions el 14-F

El compte enrere ja s'ha activat. Rebudes les al·legacions del Govern, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està deliberant des d'aquest dijous a les deu si manté o no la data de les eleccions el 14 de febrer. Les cautelars s'han de resoldre, previsiblement, en les pròximes 48 hores. Altra cosa és la qüestió de fons, és a dir, si hi ha base o no per endarrerir els comicis per la situació epidemiològica, una decisió que no té fixat un termini concret. La gran incògnita és si la campanya arrencarà o no el 29 de gener sense que el tribunal s'hagi pronunciat.Al voltant de les nou del matí el Govern ha lliurar presencialment al TSJC les al·legacions, basades en els tres informes -tècnic, sanitari i jurídic- a partir dels quals va decidir endarrerir la data de les eleccions. L'objectiu és intentar acreditar que està justificat un ajornament perquè la situació sanitària, en un context in crescendo d'hospitalitzacions i contagis, posaria en escac la legitimitat de la votació si hi ha un important gruix de ciutadans que no poden votar -es preveu que entre 100.000 i 200.000 ciutadans puguin estar infectats o en quarantena- o bé si la por seria un element dissuasori de la participació. A més, la Generalitat s'aferra al precedent de l'ajornament al País Basc i Galícia per apuntalar la seva decisió.De fet, just aquest dimecres Catalunya va superar el llindar dels 600 ingressats a les UCI i el Procicat va prorrogar totes les restriccions dues setmanes més, fins al 7 de febrer. Tot plegat mentre la Moncloa, que ha apostat obertament per celebrar ja els comicis, ha descartat per ara endurir mesures i avançar el toc de queda a les vuit del vespre com demanaven algunes autonomies.El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha deixat clar que la Generalitat "batallarà fins al final" per preservar que les eleccions siguin el 30 de maig per protegir la salut i el dret a vot lliure i en igualtat de condicions. Sota el seu criteri, el ministre Salvador Illa està en aquests moments en una situació de "conflicte d'interessos" com a titular de Sanitat i, al mateix temps, candidat del PSC, i ha carregat contra el seu "silenci" davant la "incoherència" que suposa un context d'enduriment de mesures i mantenir la mobilització de més de cinc milions de persones el 14 de febrer.Fins a cinc recursos s'han presentat contra el decret que el Govern va aprovar divendres de la setmana passada i que finalment va ser tombat. Només en dos dels casos es demanaven cautelars i un dels partits que van impugnar, Federalistes d'Esquerres, ha retirat el recurs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor