«Benvinguts», la reacció d'uns catalans residents a Andorra davant l'arribada dels youtubers

Aquesta setmana una de les notícies més comentades a les xarxes socials és la fugida a Andorra de cada cop més youtubers i streamers . El debat ha generat força polèmica, ja que es repeteix el que anys anteriors ja era tradició entre molts esportistes i altres personatges famosos.Al país pirenaic, però, no només s'hi traslladen grans fortunes, sinó també altres persones a la recerca d'oportunitats laborals que Catalunya no els ofereix. És el cas de Nando, Xavier i Joan Pau, tres tarragonins que, amb una perspectiva diferent -des de l'altra banda de la frontera-, donen la "benvinguda" a tothom qui vulgui fer el pas de viure o traslladar la seva adreça fiscal a un país amb prop de 77.000 habitants.Nando és un tarragoní que l'any 1978 va sortir del servei militar espanyol sense feina, ja que l'havien fet fora d'Empetrol, on treballava, en exhaurir-se el contracte per fi d'obra. Treballava de muntador de tubs i tot seguit va trobar una plaça de manteniment a Repsol, però sempre encadenava contractes de curta durada. Un dia, al Serrallo, va trobar un familiar que li va dir que a Andorra hi faltava mà d'obra en el negoci del comerç de peix i és així com ha acabat vivint 42 anys al Principat andorrà."Jo venia a treballar, cosa que no tenia a Tarragona, el sou era el mateix però m'agradava el país i van anar passant els anys", destaca. En aquell moment, recorda, "no costava res fer papers", mentre que "ara no entra qualsevol".També va aterrar més o menys "fàcil" Xavier, un tarragoní que va fer el pas 20 anys enrere per la seva dona, que és andorrana, després de treballar de remuntador a les pistes d'esquí. Ara mateix, hi pot anar a residir qui sigui autònom o amb un certificat bancari que acrediti que no es necessita treballar per viure-hi. També, aquells treballadors especialistes en alguna àrea concreta que el país necessiti.Finalment, Joan Pau Casado -va néixer a Tarragona i viu a Andorra des de fa 14 anys- va "provar a pujar" per exercir de dissenyador gràfic. Ell hi va arribar amb una empresa que ja li facilitava tots els tràmits de residència i reconeix que "ara és més complicat".La presència d'esportistes i famosos és cada cop més habitual. "Hi estem acostumats, la baronessa Thyssen ve a comprar cada setmana quan és aquí", explica Nando. En el cas dels youtubers -la seva arribada és relativament recent-, són més coneguts entre la població jove però això no els fa passar més desapercebuts, donat que alguns presumeixen especialment en públic.Xavier els dona la benvinguda "mentre aportin riquesa i treball" al país. Ell sol veure la família Espargaró, motociclistes, o el cotxe del youtuber TheGrefg. "L'he vist passar amb el cotxe, és un esportiu blau brillant que canta molt i que té la matrícula personalitzada", assegura. De cotxes luxosos a Andorra, però, n'ha vist "sempre". "Hi ha famílies aquí que tenen molts diners, però són gent més discreta i no els treuen al carrer", informa aquest ja andorrà amb arrels tarragonines."En el dia a dia no es nota", assegura Joan Pau Casado. I és que molts d'aquests famosos "viuen als xalets, el més allunyat del centre possible". Ell també veu aquests vehicles de luxe, però ho associa amb "una altra galàxia" de la qual no forma part la majoria d'andorrans. Això sí, si se n'assabenta és per les xarxes socials: "Vas a comprar a algun lloc i veus algú i et sona, sobretot és si penja alguna cosa d'Andorra a Instagram".A diferència de la creença popular, Andorra va sortir al 2010 de la llista gris de paradisos fiscals de l'OCDE a causa d'uns acords d'intercanvi internacional de dades i el compromís de combatre l'evasió fiscal. Tot i així, el règim impositiu a les grans fortunes és inferior al de l'estat espanyol i és per això que la seva proximitat amb Catalunya fa que continuï atraient l'interès d'aquest tipus de persones i empreses d'aquí.El debat està servit. N'hi ha molts que opinen que ho és, però, i això desperta polèmica a Andorra. Nando diu que "jo pago els meus impostos aquí com els espanyols els paguen al seu país, no és un paradís fiscal, aquí es paga tot". De fet, els preus de l'alimentació són més elevats ja que s'han d'importar, tret d'alguns articles com el tabac o el whisky.Tot i així, accepta que "als polítics els va bé" que continuïn arribant diners i assegura que les notícies sobre aquesta mena de polèmiques "fan propaganda al país". Per contra, entre els andorrans no sol ser un tema de debat, ja que es veu "hipòcrita" l'assenyalament. "Per què ningú no parla de Suïssa? Amb Florentino Pérez, el rei d'Espanya... Allí hi ha Unicef, la UEFA, la FIFA...", recorda Xavier, que es queixa perquè "s'acusa als petits, però Amazon, Aliexpress o Zara on paguen impostos?". "Se la carreguen quatre mentre als altres els fan homenatges", conclou.Més contundent encara es mostra Joan Pau Casado, que assegura que "jo també ho faria". "No estan fent cap delicte, a mi no em sap greu que deixis de tributar a Espanya, el que s'hauria de valorar és per què tenen tants calés fent el que fan", afegeix. Casado considera que més que a aquesta mena de celebritats als que caldria vigilar és als polítics. "M'interessa saber més d'on han tret els diners ells, hi ha molta gent que ve a Andorra però no ho diu i els youtubers ho estan dient, no hi veig el problema", afirma.El que sí que s'està començant a plantejar és l'increment dels impostos. La pandèmia i la crisi econòmica per la davallada del turisme ha deixat entreveure la necessitat d'algunes polítiques públiques per a les persones que en aquests casos es queden sense feina. "Ha sigut un cop molt dur, per exemple la figura de l'ERTO no estava prevista, però s'ha ajudat molt, no s'han cobrat lloguers, la llum o el telèfon i també s'ha ajudat als propietaris de locals", destaca Xavier. El deute públic del país, de fet, obligarà en els pròxims anys a prendre mesures, això sí, "els impostos no pujaran tant com als límits que hi ha a Espanya, aquí no tenim tantes necessitats".Passar de viure a pocs minuts de la platja a fer-ho a la muntanya sempre suposa un canvi important i aquest s'incrementa quan el sistema econòmic també és diferent. "Aquí vius i et deixen viure, aquí estem bé", diu Nando després de 42 anys a Andorra i la major part de la família -nets inclosos- a prop seu.La seguretat és un dels aspectes compartits per tots tres. "Aquí es viu molt tranquil, tenim molta seguretat", assegura Xavier. Joan Pau Casado, per la seva banda, recorda que quan baixa a Tarragona sempre li recorden que no es pot deixar les seves pertinences allà on va perquè li podrien robar. "Els sous són més elevats, però per mi és normal pagar la visita del doctor, no soc ric per viure a Andorra, la vida és més cara en lloguers i la compra, tot i que ho compensa per una altra banda", destaca.En relació a la pandèmia, reconeix que allà el ritme de vida és diferent. "Quan van anunciar el toc de queda a Espanya nosaltres rèiem, perquè aquí no fa falta, a les deu de la nit no hi ha ningú al carrer, també perquè neva i fa molt de fred", tanca.

