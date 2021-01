Parets del Vallès plora la mort de Sergi Mingote, exalcalde i alpinista il·lustre

Els assistents a l'homenatge a Sergi Mingote Foto: ACN

Prop de 500 persones s'han reunit aquest dimecres al centre de Parets del Vallès per homenatjar Sergi Mingote, mort dissabte al K2 . Familiars, amics i coneguts han volgut recordar qui va ser alcalde del municipi entre els anys 2011 i 2018, el qual ha deixat empremta pel seu carisma.Els assistents han recordat el caràcter "tenaç, valent i compromès" de Mingote, estretament arrelat al seu municipi i ferm impulsor de diverses causes solidàries. La música de l'Escola Municipal, del Centre d'Estudis Musicals Maria Grever, i de l'Associació d'Amics de l'Òpera del Vallès Oriental han vestit un acte que ha acabat amb dos commovedors minuts de silenci i la interpretació de Viva la vida, de Coldplay.Tot i que hi havia previstos 250 seients respectant les mesures de seguretat per prevenir la Covid-19, centenars de persones s'han aplegat al voltant de l'espai reservat per sumar-se al comiat a Mingote.País Petit, Un núvol blanc, Paraules d'amor, Camins i Viva la vida han posat la sintonia a les nombroses paraules d'agraïment que s'han repetit sota unes banderes institucionals que encara onejaven a mig pal en senyal de dol. Ben a la vora, un estel de rams de flors homenatjaven l'exalcalde, somrient en una foto a l'alta muntanya.Des del govern local, l'alcalde Jordi Seguer ha posat veu a un emotiu manifest institucional que ha ressaltat el caràcter entusiasta de Mingote. "No hi ha vida més plena que aquella que es viu intensament. No hi ha vida més feliç que aquella que et fa brillar els ulls", ha afirmat Seguer, lloant l'exalcalde per haver "perseguit els somnis amb valentia, coratge i tenacitat". "La teva empremta deixa escrit que res és impossible i que cal lluitar pels somnis", ha afegit.El cap de files del PSC al municipi i company de partit polític de Mingote, Francesc Juzgado, ha recordat que havia conversat amb l'alpinista dies abans de la seva mort, planificant una rebuda multitudinària al municipi un cop hagués coronat el K2. "Estem colpits i destrossats", ha lamentat Juzgado, que ha assegurat que Parets "no té suficients paraules" per agrair tot el llegat de Mingote.Per part de la família, commocionada a primera fila, la cunyada de Mingote ha emocionat els assistents amb un discurs marcat pel positivisme que definia l'alpinista. Iris Roset ha definit Mingote com un "polvorí" que "omplia de vida" el seu entorn, i n'ha destacat la seva filosofia de vida, basada en "somiar, lluitar i aconseguir". "Era un exemple d'esforç, constància, sacrifici i tenacitat, amb un cor gegant i solidari", ha remarcat, enfilant la recta final d'un acte que la família ha demanat cloure amb la música de Coldplay i una crida a la vitalitat.Sergi Mingote havia marxat el passat mes de desembre per intentar realitzar l'únic cim de més de 8.000 metres que mai ningú havia aconseguit fer a l'hivern, el K2, dins l'expedició Seven Summit Treks, amb 10 alpinistes i 10 xerpes. Els darrers anys, Mingote s'havia proposat diferents reptes alpinístics que l’havien portat a aconseguir ser el primer en poder coronar sis cims de més de 8.000 metres en només 367 dies.Aquesta aventura l’havia incrementat amb l'objectiu d’intentar aconseguir ser el primer en fer els 14 vuitmils en 1.000 dies, tot i que la situació de pandèmia de la covid-19 l'havia portat a ajornar aquest propòsit. El món de l'alpinisme i la muntanya el va combinar amb diferents projectes solidaris. L'últim, la creació de la Fundació Onat, on va crear els premis inclusius de l'esport català.

