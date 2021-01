VÍDEO L'Alcoià, de Segona B, humilia el Real Madrid a la Copa del Rei

🔵⚪️🔵🏆 Seguimos haciendo historia pic.twitter.com/0sH4jFRgS2 — CD Alcoyano SAD (@CD_Alcoyano) January 20, 2021

FITXA TÈCNICA | ALCOIÀ, 2 - REAL MADRID, 1 (0-1, al descans)



ALINEACIONS

ALCOIÀ: José Juan; Carbonell (Moltó, min.60), Jordán (Juli, min.60), Primi, Raúl; Ángel, Jona (Solbes, min.60), Ñíguez (Diakité, min.78), Juanan; Alberto Rubio (Ramón López, min.72) y Mourad (Antón, min.106).

REAL MADRID: Lunin; Odriozola (Hazard, min.98), Chust, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco (Kroos, min.98); Lucas Vázquez, Vinicius (Asensio, min.90) y Mariano (Benzema, min.67)



GOLS:

0 - 1, min.45, Militao.

1 - 1, min.80, Solbes.

2 - 1, min.115, Juanan.

L'Alcoià, equip de Segona B, va protagonitzar ahir al vespre una gesta històrica, després d'eliminar el Real Madrid (2-1) en els setzens de final de la Copa del Rei de futbol. El partit es va resoldre a la pròrroga, després que Juanana donés la volta al marcador.La nit pot costar-li cara a Zinédine Zidane, que es va equivocar amb l'onze inicial, amb canvis molt tard i amb la política d'apartar alguns jugadors que no van donar la talla a l'hora de la veritat. Cap dels que havia de guanyar-se el lloc ho va fer i els titulars van aparèixer sense possibilitat de canviar l'escenari.La derrota va ser dolorosa perquè els blancs van començar guanyant amb un gol de Militao tot just abans d'acabar la primera part, on van tenir un domini aclaparador de pilota. El Madrid va tenir diverses ocasions a les botes de Lucas Vázquez i Fede Valverde, però l’actuació del porter de l’Alcoià va ser determinant.A la segona part, sense moviments al Reial Madrid, l'Alcoià va anar a més i no es van aclaparar amb les pilotes a l'olla ni amb la velocitat de Benzema, que va sortir passada l'hora del partit. També Kroos va rellevar un desaparegut Isco i Asensio a Vinicius.El partit va donar un tomb amb el gol de Solbes, lliure de marca al segon pal, al minut 80. La pròrroga estava servida.Tot feia pensar que s’aniria als penals quan va arribar el segon gol de l'Alcoià, al minut 115, de Juanan. El Madrid ja no va poder reaccionar, tot i que l'Alcoià es va quedar amb un home menys al minut 109 per expulsió de Ramón López per doble amonestació. Pinten bastos a la capital.

