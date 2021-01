Picabaralla entre Vergés i un diputat de Ciutadans: «Se m'han inflat els ovaris»

La discussió a l'entorn de la gestió de la pandèmia de la covid ha tingut en aquest punt un moment àlgid, després que Soler, metge de formació, hagi retret a Vergés que digui que la Salut Pública no està preparada. Després de considerar que la que no està preparada potser és ella, ha confessat que va recomanar a l'aleshores encara president de la Generalitat, Quim Torra, que la substituís aprofitant l'última remodelació de Govern que va fer.En el torn de rèplica, Vergés no ha esquivat l'embat, i ha subratllat que habitualment no hi entra. "Però la veritat és que se m'han inflat els ovaris ja de moltes vegades", ha indicat. Vergés ha recordat a Soler que el primer dia que el va conèixer va ser en una tertúlia electoral on ja feia gala de ser metge. "Es deu pensar que és millor que molta altra gent, en el típic classisme que m'atreveixo a qualificar de ranci", li ha retret.A més ha afirmat que es pot defensar el sistema sanitari de "des d'una visió ciutadana, sense ser directament professional sanitari però estimant-los moltíssim". Per tant, ha afegit, "feminitzi's una mica. Sap el que són els equips o es pensa que això ho portaria vostè sol amb el seu gran coneixement científic i mèdic?", ha reblat la consellera.