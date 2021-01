MAPES Quines comarques tenen les UCI més plenes?

Altres notícies que et poden interessar

Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i les dades sobre ingressats totals i crítics, contagis i morts, tant d'ara com del pitjor moment de la segona onada. Les últimes dades són del 19 de gener. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Catalunya ja té ara més pacients Covid a les UCI que en el pic de la segona onada . En concret, ja n'hi ha 612, quan a la tardor no es va superar el llindar dels 600. I el pitjor és que les properes setmanes aquesta xifra seguirà creixent i això pot posar en risc el sistema sanitari, que ja ha hagut d'anul·lar activitat assistencial i, com més s'omplin els llits de crítics, més operacions s'hauran d'anar ajornant. A nivell territorial, més d'un terç de les comarques ja tenen ara tants o més llits UCI plens per malalts de coronavirus que en el seu particular pitjor moment de la segona onada.En concret, 10 de les 42 comarques tenen ara més crítics ingressats per aquest motiu, mentre que 5 estan igual i les altres 27 tenen menys pressió hospitalària en aquesta àrea. Es tracta, en tot cas, de dades només dels hospitals públics i concertats -la informació dels privats no està desagregada a aquest nivell- i on es comparen els registres actuals amb els del moment de màxima ocupació de la segona onada a cada comarca, que no va coincidir en tots els casos amb el pic a nivell global. Igualment, es té en compte l'adreça personal del pacient, no la de l'hospital, ja que hi ha comarques sense cap llit UCI i això permet visualitzar millor l'afectació arreu.On hi ha més diferència és al Vallès Oriental i Osona, que ara tenen sis crítics Covid més que a la tardor (n'hi ha actualment 33 i 15), mentre que al Baix Llobregat n'hi ha cinc més que llavors (en té 42 d'ingressats crítics), com el Baix Penedès (en té sis ara). També estan ara pitjor l'Alt Camp i el Ripollès (quatre més ara), el Tarragonès (tres més), i la Conca de Barberà, la Terra Alta i l'Urgell (un més a cadascun). Tota la informació es pot consultar sobre al mapa inicial.Pel que fa als ingressats Covid totals -també els no crítics-, la situació és encara pitjor, ja que a n'hi ha més a 14 comarques, mentre que una està igual i 27, millor que en el moment de més hospitalitzats de la tardor. L'Anoia és la comarca que més ha augmentat la quantitat, amb 46 més ara que el seu pitjor moment de la segona onada, seguida pel Baix Llobregat (+34), el Bages (+28), el Garraf (+23), el Baix Penedès (+18), el Baix Camp (+16) i l'Alt Penedès (+12). Es pot observar gràficament al mapa següent.Pel que fa als nivell de contagis setmanals, la comparativa és menys negativa, ja que, a nivell nacional, tampoc no s'ha assolit en aquest cas el nivell de positius detectats a la tardor. Tot i això, hi ha fins a set comarques que ara sí que estan pitjor que en el seu moment de més contagis de la segona onada. Es tracta de l'Alt Penedès (90 contagis setmanals més ara), el Bages (+66), l'Anoia (+26), el Solsonès (+26), el Ripollès (+24), l'Aran (+22), i la Conca de Barberà (+8).Fins i tot hi ha cinc comarques en què han mort més malalts de Covid l'última setmana que en la setmana de major mortalitat de la tardor, i això que és probable que la quantitat de defuncions -com les hospitalitzacions- encara creixi properament. On més s'ha incrementat ja és al Tarragonès (11 morts més), força per davant del Baix Penedès (+3), el Baix Camp (+3), l'Anoia (+1) i el Baix Llobregat (+1). Tota aquesta informació es pot consultar a la següent taula interactiva, la qual es pot reordenar també per columnes, per veure on hi ha -o hi va haver a la tardor- més ingressats, contagis o morts i en quines ara la situació està pitjor, igual o millor que llavors en cada indicador.

